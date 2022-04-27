Генштаб ВСУ: наибольшая активность врага на двух направлениях – есть новые оккупированные населенные пункты

Оккупационные войска значительно активизировали свое массированное наступление на Слобожанском и Донецком направлениях. При этом противник не перестает перебрасывать в Украину железной дорогой военную технику, поскольку многие части нуждаются в доукомплектовании. Как сообщает издание "Комментарии", об этом на официальной странице в сети Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

На Слобожанском направлении противник продолжает наносить авиационные удары и поражать артиллерией инфраструктуру города Харькова. На Изюмском направлении подразделения из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск проводят наступательные действия в направлении Барвенкового. Противник овладел северо-восточной окраиной населенного пункта Большая Камышеваха, а также взял под контроль населенный пункт Заводы.

С целью наращивания группировки войск оккупанты перебросили с территории Белгородской области в город Изюм две батальонные тактические группы из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск. Кроме того, в районах населенных пунктов Белгородской области противник развернул два ракетных дивизиона ОТРК "Искандер-М".

В Донецком направлении подразделения врага ведут активные действия практически вдоль всей линии столкновения. Основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий на Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль Попасного, Рубежного и развития наступления на Лиман, Северодонецк и Славянск.

На Лиманском направлении противник установил контроль над населенным пунктом Заречное, совершал штурмовые действия в районе населенного пункта Ямполь.

На Северодонецком направлении захватчики установили контроль над населенным пунктом Новотошковское, ведут наступление в направлении населенных пунктов Нижнее и Орехово.

На Мариупольском направлении враг оказывает массированное огневое воздействие и блокировку наших подразделений в районе завода "Азовсталь". В городе оккупанты продолжают проводить фильтрационные мероприятия в отношении гражданского населения.

На Южнобужском и Таврическом направлениях задача врага не потерять те позиции, которые занял раньше. Поэтому ведет оборону, сдерживая наступление ВСУ. Однако на Николаевском, Криворожском и Запорожском русская армия пытается наступать, проводить разведку.

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