Генпрокурор Венедиктова подала в суд на известную украинскую телеведущую (ФОТО)

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Вечканова Елена
Известная телеведущая Янина Соколова получила повестку в суд по делу, истцом в котором является генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. О факте наличия иска, довольно возмутил Соколову, журналистка сообщила на личной странице в Facebook.
На ведущую Янину Соколову в суд подала Ирина Венедиктова. Коллаж: "Комментарии"
Причиной для открытия судебного дела стало одно из интервью Янины Соколовой. Интервьюируемым лицом в одной из авторских программ телеведущей стал внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко. Чиновник известный благодаря громкому делу насчет взяточничества в кругах высшей украинской власти. По словам Соколовой, Шевченко был одним из обличителем получения 6 миллионов долларов взятки бывшим министром экологии Николаем Злочевским.
Во время интервью у Янины представитель антикоррупционного бюро рассказал о возможной связи Венедиктовой с этим делом.
Телеведущая подчеркивает, что не понимает, почему вдруг оказалась в роли ответчика в судебном процесса. По мнению Соколовой, дело журналиста заключается исключительно в необходимости задавать вопросы. Отвечать же во время медийной беседы — это прерогатива гостя программы.
Дополнительно Янина Соколова "поинтересовалась", действительно ли Венедиктова имеет юридическое образование, ведь ее подобные действия можно расценить как цензуру. В то же время это явление в Украине запрещено как Конституцией, так и законом "Об информации".
Из других деталей дела известно, что делом занимается Печерский суд. Первые заседания назначены на апрель этого года. Ответчиками, кроме Соколовой, также указанные сам Евгений Шевченко и ООО "ТРК "Интеррадио".
"Комментарии" решили поинтересоваться, насколько законодательно правильным может быть подобным иск от генпрокурора к журналистке. Своим мнением охотно поделился адвокат, управляющий партнер Юридической фирмы Patriot.Legal Денис Бондарь.
В то же время Бондарь добавляет, что о перспективах дела можно говорить конкретно только после просмотра собственно самого иска.
Кроме этого Денис Бондарь говорит, что не стоит забывать о не лучшей репутации самого Евгения Шевченко. По мнению эксперта, этот человек легко может быть "пешкой" в чьи-то очередной игре. Или "выполнять роль "сливного бачка" определенного тезиса общества.
По его мнению, практика обжалования ложной журналистской информации является маркером здорового общества. Ведь, как утверждает Денис Бондарь, ложь, представленная обществу проплаченными медийщиками в качестве правды, может сломать любому человеку карьеру и жизнь в целом.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине могут заново начать судебную реформу. Более того, в Офисе президента объяснили, какие органы больше способствовать введению новых принципов работы судов.
Также на портале найдется информация о том, кого представители команды Зеленского упрекают за провал предыдущей судебной реформы.
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