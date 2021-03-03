Генпрокурор Венедиктова подала в суд на известную украинскую телеведущую (ФОТО)

Известная телеведущая Янина Соколова получила повестку в суд по делу, истцом в котором является генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. О факте наличия иска, довольно возмутил Соколову, журналистка сообщила на личной странице в Facebook.

На ведущую Янину Соколову в суд подала Ирина Венедиктова. Коллаж: "Комментарии"

Причиной для открытия судебного дела стало одно из интервью Янины Соколовой. Интервьюируемым лицом в одной из авторских программ телеведущей стал внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко. Чиновник известный благодаря громкому делу насчет взяточничества в кругах высшей украинской власти. По словам Соколовой, Шевченко был одним из обличителем получения 6 миллионов долларов взятки бывшим министром экологии Николаем Злочевским.

Во время интервью у Янины представитель антикоррупционного бюро рассказал о возможной связи Венедиктовой с этим делом.

"Евгений говорит прямым текстом, что "я утверждаю, что Венедиктова брала взятку за это", — пишет Соколова в соцсети. — Мне странно видеть иск госпожи генпрокурорки [...] против меня, как против журналиста".

Телеведущая подчеркивает, что не понимает, почему вдруг оказалась в роли ответчика в судебном процесса. По мнению Соколовой, дело журналиста заключается исключительно в необходимости задавать вопросы. Отвечать же во время медийной беседы — это прерогатива гостя программы.

Дополнительно Янина Соколова "поинтересовалась", действительно ли Венедиктова имеет юридическое образование, ведь ее подобные действия можно расценить как цензуру. В то же время это явление в Украине запрещено как Конституцией, так и законом "Об информации".

"Ирина... Прочитайте внимательно несколько раз. И прекратите давить на журналистов, активистов и преследовать их в демократической стране. Украина — не Россия", — подчеркнула журналистка.

Из других деталей дела известно, что делом занимается Печерский суд. Первые заседания назначены на апрель этого года. Ответчиками, кроме Соколовой, также указанные сам Евгений Шевченко и ООО "ТРК "Интеррадио".

"Комментарии" решили поинтересоваться, насколько законодательно правильным может быть подобным иск от генпрокурора к журналистке. Своим мнением охотно поделился адвокат, управляющий партнер Юридической фирмы Patriot.Legal Денис Бондарь.

"Ни для кого не секрет, что некоторые журналисты действительно могут продаваться и целенаправленно доносить обществу не совсем правдивую информацию", — отметил эксперт.

В то же время Бондарь добавляет, что о перспективах дела можно говорить конкретно только после просмотра собственно самого иска.

"Однозначно можно сказать, что по этому иску надлежащим ответчиком является Шевченко, обвинивший Генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову в причастности к взятке без всяких на то доказательств. Такие действия Шевченко, прежде всего, имеют целью нанесения репутационного удара по Венедиктовой, без каких-либо последствий", — объясняет юрист.

Кроме этого Денис Бондарь говорит, что не стоит забывать о не лучшей репутации самого Евгения Шевченко. По мнению эксперта, этот человек легко может быть "пешкой" в чьи-то очередной игре. Или "выполнять роль "сливного бачка" определенного тезиса общества.

"Что касается Янины Соколовой, то ответ нам может дать текст иска. Как вариант, ее роль может быть следующей: "В случае удовлетворения исковых требований Венедиктовой суд обяжет Соколову записать видео и опровергнуть тезисы, которые были озвучены Соколовой лично или совместно с Шевченко", — пояснил Бондарь.

По его мнению, практика обжалования ложной журналистской информации является маркером здорового общества. Ведь, как утверждает Денис Бондарь, ложь, представленная обществу проплаченными медийщиками в качестве правды, может сломать любому человеку карьеру и жизнь в целом.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине могут заново начать судебную реформу. Более того, в Офисе президента объяснили, какие органы больше способствовать введению новых принципов работы судов.

Также на портале найдется информация о том, кого представители команды Зеленского упрекают за провал предыдущей судебной реформы.

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