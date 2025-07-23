Генпрокурор Кравченко рассказал, действительно ли теперь НАБУ и САП под полным контролем ГПУ

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что Национальное антикоррупционное бюро не будет подчиняться генпрокурору после подписания закона об уменьшении полномочий бюро.

Генпрокурор Руслан Кравченко. Фото: из открытых источников

"Во-первых, принятие законов или внесение поправок – это работа Верховной Рады и уважаемых депутатов. Мы живем и выполняем те законы, которые приняты народными депутатами за все время... Я могу ответить, как мы будем теперь работать, если принятый закон будет подписан Президентом и опубликован и т.д.", – отметил генпрокурор.

Руслан Кравченко также отреагировал на тезис о том, что НАБУ и САП потеряют свою независимость. Кравченко акцентировал, что НАБУ не будет подчиняться генпрокурору.

Говоря о НАБУ Кравченко отметил, что этот орган ему не подчинялся и не подчиняется. Что касается САП, то в связи с изменениями теперь это одна система: один орган системы органов прокуратуры. САП, в соответствии с Законом Украины "О прокуратуре", как был, так и остается в статусе департамента.

"И мы будем одной семьей. Они будут работать по своим уголовным производствам, а мы – по своим. И вместе будем друг другу помогать. НАБУ мне не подчиняется", – констатировал генпрокурор.

Читайте также на портале "Комментарии" — Верховная Рада приняла закон, предоставляющий полномочия генпрокурору вмешиваться в деятельность антикоррупционных органов. Парламент проголосовал в целом №12414 и по факту ликвидировал всю независимость НАБУ и САП. Решение поддержали 263 депутата. Действительно, как говорят, НАБУ и САП теперь фактически стали зависимыми от Генпрокурора, а значит и от власти? Как это может сказаться на наших отношениях с западными партнерами? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



