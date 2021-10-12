Геннадий Москаль заявил, что никто не давал разрешения на прослушивание посла России

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Козлова Альбіна
Дело о госизмене председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука развалится в суде. Об этом заявил экс-глава Луганской и Закарпатской ОГА, генерал-лейтенант Геннадий Москаль, пишет 112 юа.
Генерал-лейтенант Геннадий Москаль, фото из открытых источников
В студии показали сюжет с брифинга генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова, на котором Медведчуку было объявлено подозрение в государственной измене.
Там были представлены фрагменты прослушки, где представители Украины и российской стороны обсуждают вопросы поставок угля из "ЛДНР" в обмен на наличные деньги, которые должны быть переданы в республики из Мариуполя.
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