Генеральный прокурор подписал подозрение Дмитрию Федотенкову в организации рейдерства "Укрбуд"



















Государственное бюро расследований и Генеральная прокуратура Украины направили бывшему совладельцу сети ресторанов "Tarantino" Дмитрию Федотенкову подозрение в организации рейдерства "Укрбуд". Последний скрывается в Вене. Об этом СМИ стало известно из источников в правоохранительных органах.





Дмитрий Федотенков подозревается "в организации противоправного завладения имуществом предприятия, в том числе долями их учредителей, участников, путем совершения сделок с использованием поддельных документов, по предварительному сговору группой лиц, причиненном повторно, что причинило большой ущерб, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного 3 ст.206-2 УК Украины. Итак, в результате совершения указанных преступных действий по предварительному сговору с установленными следствием лицами дважды организовал противоправное завладение долей в 100% в ООО "Укрбуд девелопмент", причинившие компании ущерб в особо крупных размерах".





Это уже есть реакция владельца "Укрбуд" Максима Микитася: "Теперь Федотенкова Дмитрия Валерьевича ждет международный розыск и "триумфальное" возвращение домой. Напомню накануне войны Федотенков, предупрежденный своими кураторами из РФ, выехал в Вену. Впоследствии летом 2022 года обыски у него и связанных с ним структур, в результате которых обнаружены отчеты по финансированию агрессии РФ, далее в сентябре 2022 года ДБР провел у него и его обыски по делу рейдерства Укрбуда, результатом чего стало подозрение 14 участникам преступной группировки, в том числе Майбороди! Теперь наконец-то несмотря на преграды, постоянные угрозы и грязь – дело дошло и до Федотенкова!".





Экснардеп обратился к инвесторам "Укрбуда": "Друзья, этот шаг промежуточный, но очень важный в нашей стратегии возвращения активов Укрсбуда ради достройки объектов Укрбуда и передачи квартир инвесторам! Еще раз напомню — мы не нуждаемся в бюджетных средствах или помощи КГГА для достройки квартир – только просим законным способом вернуть наши – укрбудовские активы – этого более чем достаточно!





Также он анонсировал новые проблемы у рейдеров: "Уважаемые" преступники – может кто-то думает, что имущество Укрбуда ему с неба упало, может, что пролезет и не заденет, а может кто-то откровенно считает до сих пор, что он заслужил это имущество – возвращайте все… Далее анонсирую иск в Королевский суд г. Лондон с предупредительными арестами активов участников процесса. Напомним 100% Укрбуда владела и владеет Лондонская компания Bazert llp. Иск сформирован в КГГА, Киевгорстрое, лиц, которые принимали финансовое участие в рейдерстве Укрбуда и т.д. В Лондонском суде прозвучит много интересных фамилий с подтвержденными личными протоколами и подписями".





Напомним, ранее правоохранители провели беспрецедентно масштабную кампанию по прекращению деятельности рейдеров, причастных к захвату и ограблению строительной компании "Укрбуд". Оперативно-следственные действия по делам УБ осуществляло Государственное бюро расследований. Известно о 19 обысках и 14 подозрениях. В частности, в отношении бывшего директора компании "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороды, также сейчас скрывающейся в Вене. Известно, что правоохранители несколько лет изучали деятельность группы по рейдерскому захвату строительной компании "Укрбуд".





Владелец "Укрбуда" Максим Микитась неоднократно обвинял Дмитрия Федотенкова в рейдерском захвате компании путём подделки документов. Он утверждал: "Мне сейчас известно, кто непосредственно рвал на куски "Укрбуд". Это прежде псевдоинвестор и рейдер Дмитрий Федотенков, Олег Майборода и еще несколько одиозных персон. Они заработали на этом рейдерстве десятки миллионов! Вот фамилии людей, которые были основными фигурами и реализовали рейдерство "Укрбуд". Главных я назвал. Они тогда в меморандумах пообещали в общей сложности $48 млн капинвестиций и все достроить, гарантировали выплаты и за мои проекты – документы подписали и всех бросили. Обворовали". В результате рейдерства и хищения активов деятельность УБ была парализована. Из-за таких действий большинство жилых комплексов недостроены до сих пор, а среди пострадавших – более 40 тыс. человек. В свое время в СМИ многократно были обнародованы факты хищений более чем на 100 млн долларов.





Ранее СМИ сообщали о другом деле, к которому также была причастна группа во главе с Федотенковым – правоохранители заявляли, что расследуют преступную деятельность владельцев сети ресторанов по легализации и выводу средств в РФ. УП сообщала, что речь идет о Tarantino family, принадлежащей Дмитрию Федотенкову. "Правоохранители установили, что совладельцы сети ресторанов, несмотря на введенные санкции и полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины, продолжили выводить средства на счета российской управляющей компании. Участники преступной группы причастны к незаконным завладениям земельных участков и предприятий, а также контролируют определенную бизнес территории Киева", – рассказали в Нацполиции. О российских связях рейдеров заявлял и сам владелец "Укрстроя" Максим Микитась в интервью изданию "Гордон": "Вопрос "Укрбуда" является вопросом национальной безопасности Украины, ведь контроль над компанией удерживал российский бизнесмен Дмитрий Федотенков, связанный с российским криминалом".





8 сентября 2022 года компания "Укрбуд Девелопмент" возвращена законному владельцу — Максиму Микитасю — который, согласно его заявлениям на протяжении последних лет, активно сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании действий рейдеров. Возможно, именно российский след в рейдерском захвате "Укрбуда" в деятельности данной группы и привел к активизации действий правоохранителей.





"Нужна только политическая воля относительно корректной и оперативной работы правоохранителей над возвращением активов Укрбуда. Основная доказательная база уже давно собрана, вручены подозрения исполнителям среднего уровня – нотариусам, фунтам и нескольким организаторам. Но нескольким ведущим организаторам – Федотенкову и Майбороде – разрешили убежать в Вену. К сожалению, процесс возврата активов сейчас стоит, и все говорят о бюджетной помощи за счет города и государства. Это же нонсенс. Я давно говорил о государственной безопасности и национальных интересах по делу Укрбуда. Как и о российском следе в рейдерстве заявлял еще несколько лет назад. Дестабилизационные последствия по рейдерству Укрбуда еще не оценены отечественной Фемидой. Надеюсь, время еще придет", - заявлял в интервью владелец "Укрбуда".

Дмитрий Федотенков. Фото из открытых источников