Генерала СБУ могут судить за незаконное обогащение, — СМИ

Сообщается, что при Носаче позиции в городе якобы укрепила горловско-енакиевская группировка Армена Саркисяна и Владимира Манукяна, вошедшая в Харьков после 2014 года. Как утверждает СМИ, лидером группировки был Армен Саркисян ("Армен Горловский"), а правой рукой – Владимир Манукян. Обоих называли причастными к сбору "титушек" на Майдане 2014 года. В частности, именно к их банде причисляли Джалала Алиева, подозреваемого в убийстве журналиста "Вестей" Вячеслава Веремия. Представители группы Манукяна вошли в качестве топ-менеджеров на несколько харьковских рынков и торговых центров, а также в управление Юго-Западной железной дороги.