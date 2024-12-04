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Генерала СБУ могут судить за незаконное обогащение, — СМИ

Носач занимает должность заместителя председателя Главного управления контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма СБУ.

4 декабря 2024, 19:49
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Лиля Воробьева

Согласно расследованию бывшего главы Луганской ОГА Георгия Туки, генерал СБУ Андрей Носач якобы приобрел дорогостоящую недвижимость в элитном ЖК "Джек Хаус", переписав ее на тещу.

Генерала СБУ могут судить за незаконное обогащение, — СМИ

Генерала СБУ могут судить за незаконное обогащение (фото из открытых источников)

Об этом сообщает "ДС".

По мнению Туки, это должно стать предметом расследования правоохранителей. И, согласно информации бывшего пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Алены Яхно, САП уже якобы расследует дело Носача, квалифицировав его как незаконное обогащение.

Носач занимает должность заместителя председателя Главного управления контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма СБУ. Возглавлял управление Артем Шило, деятельность которого подробно расследовала команда Бигус.Инфо. Журналисты обнаружили, что за 10 лет государственной службы семья Артема Шила накопила имущества стоимостью более 4 млн. долларов США.

Впоследствии НАБУ открыло производство против Шила, подозревая его в организации схемы, приведшей к завладению 94,8 млн грн при закупке трансформаторов для "Укрзализныци" по завышенным ценам.

СМИ напоминают, что Носач работал руководителем антикоррупционного "отдела К" в управлении СБУ Ивано-Франковской области, где был членом команды тогдашнего руководителя областного УСБУ, генерала с донецкими корнями Андрея Кмиты. Во время революции достоинства 2014 Ивано-Франковское областное управление СБУ под руководством Кмиты отказалось становиться на сторону протестующих.

"Есть подозрения, что Кмита вместе с Носачем могли сознательно спровоцировать захват СБУ в Ивано-Франковске участниками акции, чтобы иметь законное право применить против них оружие. А сейчас, по информации СМИ, Кмита может находиться на территории оккупированного Крыма", — отмечает СМИ.

Став впоследствии главой УСБУ Харьковской области за лоббирование тогдашнего главы АП Игоря Райнина, который впоследствии стал одним из столпов ныне запрещенной ОПЗЖ в Харькове.

"Вероятно, Носач был назначен на высокую должность в Харькове для создания противовеса тогдашнему главе города Геннадию Кернесу. Кульминацией усердной работы Носача якобы стал успешный штурм Харьковского горсовета местными "титушками", во время которого Кернеса бросили к мусорному баку. Бывший мер. люди, ворвавшиеся в мэрию, были людьми Носача. Кроме вероятного решения этих задач Андрей Носач якобы занимался установлением контроля за деятельностью местного бизнеса и коммунальных предприятий", — сообщает издание.

Сообщается, что при Носаче позиции в городе якобы укрепила горловско-енакиевская группировка Армена Саркисяна и Владимира Манукяна, вошедшая в Харьков после 2014 года. Как утверждает СМИ, лидером группировки был Армен Саркисян ("Армен Горловский"), а правой рукой – Владимир Манукян. Обоих называли причастными к сбору "титушек" на Майдане 2014 года. В частности, именно к их банде причисляли Джалала Алиева, подозреваемого в убийстве журналиста "Вестей" Вячеслава Веремия. Представители группы Манукяна вошли в качестве топ-менеджеров на несколько харьковских рынков и торговых центров, а также в управление Юго-Западной железной дороги.



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Источник: https://www.dsnews.ua/ukr/politics/visokoposadovcya-sbu-andriya-nosacha-mozhut-suditi-za-nezakonne-zbagachennya-zmi-04122024-512832
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