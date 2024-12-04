Генерала СБУ могут судить за незаконное обогащение, — СМИ

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Лиля Воробьева
Согласно расследованию бывшего главы Луганской ОГА Георгия Туки, генерал СБУ Андрей Носач якобы приобрел дорогостоящую недвижимость в элитном ЖК "Джек Хаус", переписав ее на тещу.
Генерала СБУ могут судить за незаконное обогащение (фото из открытых источников)
Об этом сообщает "ДС".
По мнению Туки, это должно стать предметом расследования правоохранителей. И, согласно информации бывшего пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Алены Яхно, САП уже якобы расследует дело Носача, квалифицировав его как незаконное обогащение.
Носач занимает должность заместителя председателя Главного управления контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма СБУ. Возглавлял управление Артем Шило, деятельность которого подробно расследовала команда Бигус.Инфо. Журналисты обнаружили, что за 10 лет государственной службы семья Артема Шила накопила имущества стоимостью более 4 млн. долларов США.
Впоследствии НАБУ открыло производство против Шила, подозревая его в организации схемы, приведшей к завладению 94,8 млн грн при закупке трансформаторов для "Укрзализныци" по завышенным ценам.
СМИ напоминают, что Носач работал руководителем антикоррупционного "отдела К" в управлении СБУ Ивано-Франковской области, где был членом команды тогдашнего руководителя областного УСБУ, генерала с донецкими корнями Андрея Кмиты. Во время революции достоинства 2014 Ивано-Франковское областное управление СБУ под руководством Кмиты отказалось становиться на сторону протестующих.
"Есть подозрения, что Кмита вместе с Носачем могли сознательно спровоцировать захват СБУ в Ивано-Франковске участниками акции, чтобы иметь законное право применить против них оружие. А сейчас, по информации СМИ, Кмита может находиться на территории оккупированного Крыма", — отмечает СМИ.
Став впоследствии главой УСБУ Харьковской области за лоббирование тогдашнего главы АП Игоря Райнина, который впоследствии стал одним из столпов ныне запрещенной ОПЗЖ в Харькове.
"Вероятно, Носач был назначен на высокую должность в Харькове для создания противовеса тогдашнему главе города Геннадию Кернесу. Кульминацией усердной работы Носача якобы стал успешный штурм Харьковского горсовета местными "титушками", во время которого Кернеса бросили к мусорному баку. Бывший мер. люди, ворвавшиеся в мэрию, были людьми Носача. Кроме вероятного решения этих задач Андрей Носач якобы занимался установлением контроля за деятельностью местного бизнеса и коммунальных предприятий", — сообщает издание.
Сообщается, что при Носаче позиции в городе якобы укрепила горловско-енакиевская группировка Армена Саркисяна и Владимира Манукяна, вошедшая в Харьков после 2014 года. Как утверждает СМИ, лидером группировки был Армен Саркисян ("Армен Горловский"), а правой рукой – Владимир Манукян. Обоих называли причастными к сбору "титушек" на Майдане 2014 года. В частности, именно к их банде причисляли Джалала Алиева, подозреваемого в убийстве журналиста "Вестей" Вячеслава Веремия. Представители группы Манукяна вошли в качестве топ-менеджеров на несколько харьковских рынков и торговых центров, а также в управление Юго-Западной железной дороги.
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