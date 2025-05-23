Где живут дольше всего: рейтинг стран по продолжительности жизни в мире и место Украины

В докладе ООН "Перспективы народонаселения мира" обнародован прогноз ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 2025 году. Украина в рейтинге продолжительности жизни заняла 128-е место среди 238 стран и территорий.

Ожидаемая продолжительность жизни в мире и Украине. Фото из открытых источников

Согласно исследованию ООН лидером по показателю средней ожидаемой продолжительности жизни стал Монако — 87 лет. Это на 13,5 лет выше среднего возраста ожидаемой продолжительности жизни в мире для обоих полов, который в 2025 году составляет 73,5 года. Второе место разделили Сан-Марино и Гонконг, где в среднем прогнозируется продолжительность жизни в 86 лет.

Украина в 2025 году имеет ожидаемую продолжительность жизни 75 лет, что ставит ее на 128 место в мире. Еще 15 лет назад этот показатель не пересекал отметки 70 лет. Хотя результат Украины ниже, чем в большинстве стран Европы, но он выше среднего показателя в мире.

Рейтинг стран по показателю средней ожидаемой продолжительности жизни:

1. Монако – 87

2. Сан-Марино – 86

3. Гонконг – 86

4. Япония – 85

5. Южная Корея – 85

6. Сен-Бартелеми – 85

7. Андорра – 84

8. Французская Полинезия – 84

9. Швейцария – 84

10. Австралия – 84

В региональном разрезе Западная Европа удерживает лидерство. Для большинства европейских стран средняя продолжительность жизни превышает 80 лет. Восточная Европа демонстрирует более низкие результаты, хотя и имеет положительную динамику.

Рейтинг стран по продолжительности жизни

Хотя Япония и Южная Корея входят в мировые лидеры рейтинга, однако остальные страны Азии показывают значительно худшие результаты. Например, Пакистан, Афганистан и Папуа-Новая Гвинея не превышают пределов в 70 лет.

Наиболее критична ситуация в Африке. Нигерия имеет самую низкую продолжительность жизни – 55 лет. Многие государства континента не достигают даже 60 лет, что на 15 лет меньше, чем в Украине.

Также данные показывают, что наибольшая разница в ожидаемой продолжительности жизни между Африкой и странами с высоким доходом наблюдается в возрасте до 5 и после 60 лет. Это обусловлено тем, что младенцы и пожилые люди нуждаются в специализированной медицинской инфраструктуре, к которой многие африканцы не имеют доступа.

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