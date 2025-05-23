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Где живут дольше всего: рейтинг стран по продолжительности жизни в мире и место Украины

Какая в среднем ожидаемая продолжительность жизни в мире и сколько прогнозируется в Украине.

23 мая 2025, 15:07
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Slava Kot

В докладе ООН "Перспективы народонаселения мира" обнародован прогноз ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 2025 году. Украина в рейтинге продолжительности жизни заняла 128-е место среди 238 стран и территорий.

Где живут дольше всего: рейтинг стран по продолжительности жизни в мире и место Украины

Ожидаемая продолжительность жизни в мире и Украине. Фото из открытых источников

Согласно исследованию ООН лидером по показателю средней ожидаемой продолжительности жизни стал Монако — 87 лет. Это на 13,5 лет выше среднего возраста ожидаемой продолжительности жизни в мире для обоих полов, который в 2025 году составляет 73,5 года. Второе место разделили Сан-Марино и Гонконг, где в среднем прогнозируется продолжительность жизни в 86 лет.

Украина в 2025 году имеет ожидаемую продолжительность жизни 75 лет, что ставит ее на 128 место в мире. Еще 15 лет назад этот показатель не пересекал отметки 70 лет. Хотя результат Украины ниже, чем в большинстве стран Европы, но он выше среднего показателя в мире.

Рейтинг стран по показателю средней ожидаемой продолжительности жизни:

  • 1. Монако – 87
  • 2. Сан-Марино – 86
  • 3. Гонконг – 86
  • 4. Япония – 85
  • 5. Южная Корея – 85
  • 6. Сен-Бартелеми – 85
  • 7. Андорра – 84
  • 8. Французская Полинезия – 84
  • 9. Швейцария – 84
  • 10. Австралия – 84

В региональном разрезе Западная Европа удерживает лидерство. Для большинства европейских стран средняя продолжительность жизни превышает 80 лет. Восточная Европа демонстрирует более низкие результаты, хотя и имеет положительную динамику.

Где живут дольше всего: рейтинг стран по продолжительности жизни в мире и место Украины - фото 2

Рейтинг стран по продолжительности жизни

Хотя Япония и Южная Корея входят в мировые лидеры рейтинга, однако остальные страны Азии показывают значительно худшие результаты. Например, Пакистан, Афганистан и Папуа-Новая Гвинея не превышают пределов в 70 лет.

Наиболее критична ситуация в Африке. Нигерия имеет самую низкую продолжительность жизни – 55 лет. Многие государства континента не достигают даже 60 лет, что на 15 лет меньше, чем в Украине.

Также данные показывают, что наибольшая разница в ожидаемой продолжительности жизни между Африкой и странами с высоким доходом наблюдается в возрасте до 5 и после 60 лет. Это обусловлено тем, что младенцы и пожилые люди нуждаются в специализированной медицинской инфраструктуре, к которой многие африканцы не имеют доступа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько украинцев доживает до пенсии и как долго ее получают.

Также "Комментарии" писали о рейтинге стран по уровню IQ и что в нем не так с результатом Украины.



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Источник: https://population.un.org/wpp/downloads?folder=Standard%20Projections&group=Most%20used
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