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Где завтра будет снег и гололедица: прогноз погоды в Украине на завтра.

Погода в Украине на завтра: гололедица, штормовой ветер и контрасты температур

сегодня, 16:31
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Черновалова Кристина

Облачная и прохладная погода охватит Украину 22 ноября. Синоптики предупреждают о снеге, дожде и гололедице в большинстве областей. В Карпатах будет бурлить настоящая зимняя метель, а юг страны будет наслаждаться сравнительно теплой погодой – до 13 °C. Тем временем ветер с порывами до 20 м/с будет испытывать терпение жителей.

Где завтра будет снег и гололедица: прогноз погоды в Украине на завтра.

Погода на завтра: осадки и мороз в большинстве областей Украины

Украинский гидрометцентр прогнозирует осадки в форме снега и дождя ночью для восточных регионов, Закарпатья и Прикарпатья. Днем мокрый снег и дожди покроют большую часть страны, кроме юго-востока и востока. На Закарпатье выпадет больше осадков, а дороги западных и северных областей покроет гололедица.

В Карпатах ночной умеренный снег превратится в сильные осадки днем. Вьюга и сильный ветер сделают регион самым сложным для путешествий.

Детали прогноза: что ждет разные регионы

  • В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью температура будет колебаться от -1 до -6 °C, днем от -1 до 4 °C.

  • В центральных и восточных областях ночью ожидается от -3°C до 2°C, днем от 2°C до 7°C.

  • На юге Украины будет теплее всего: ночью от 8 до 13 °C, днем – до 13 °C.

  • В Карпатах прогнозируют сильный снег и метель. Ночная температура опустится до -6...-11°C, днем 0...-2°C.

Ветер: В течение дня в Украине будет южный ветер со скоростью 7–12 м/с. Ночью по западу и востоку, а днем по всей стране возможны порывы ветра до 15–20 м/с.

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