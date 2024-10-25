Где ВПЛ могут получить субсидии на аренду жилья: перечень областей

Для поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в условиях роста расходов на аренду жилья правительство внедряет новый проект, направленный на предоставление субсидий для аренды жилья. Этот экспериментальный проект стартует в 9 областях, где ВПЛ могут воспользоваться возможностью получения финансовой поддержки. Для участия необходимо заключить официальный договор аренды и зарегистрировать его в специальной базе Пенсионного фонда Украины.

Субсидии на аренду жилья. Фото из открытых источников

Какие области подпадают под проект

Субсидия на аренду жилья будет доступна ВПЛ, проживающим в населенных пунктах Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой и Херсонской областей. Официальная регистрация договора аренды в базе Пенсионного фонда является обязательным условием получения субсидии.

Как будет начисляться субсидия

Предоставление субсидии базируется на нормативных площадях: для одного человека она составляет 13,65 кв. м, но не менее 35,22 кв. м для всей семьи. Льготы доступны только при условии, что расходы на аренду превышают 30% от общего дохода семьи. Следует отметить, что получение субсидии на аренду жилья не будет влиять на право получения субсидии для оплаты коммунальных услуг.

Напомним, с началом отопительного сезона 2024/25 года в Украине меняется порядок предоставления субсидий на приобретение твердого печного бытового топлива для жителей пострадавших от войны областей. Важные нововведения относятся к территориям, находящимся в зоне боевых действий и прилегающих к границе с Россией. Об этом говорится в Постановлении КМУ "Об утверждении Порядка предоставления единовременного денежного пособия населению в течение отопительного сезона 2024/25 года на приобретение твердого печного бытового топлива" от 30 августа 2024 года №993.