Где ВПЛ могут получить субсидии на аренду жилья: перечень областей

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Амбарцумян Анна
Для поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в условиях роста расходов на аренду жилья правительство внедряет новый проект, направленный на предоставление субсидий для аренды жилья. Этот экспериментальный проект стартует в 9 областях, где ВПЛ могут воспользоваться возможностью получения финансовой поддержки. Для участия необходимо заключить официальный договор аренды и зарегистрировать его в специальной базе Пенсионного фонда Украины.
Субсидии на аренду жилья. Фото из открытых источников
Напомним, с началом отопительного сезона 2024/25 года в Украине меняется порядок предоставления субсидий на приобретение твердого печного бытового топлива для жителей пострадавших от войны областей. Важные нововведения относятся к территориям, находящимся в зоне боевых действий и прилегающих к границе с Россией. Об этом говорится в Постановлении КМУ "Об утверждении Порядка предоставления единовременного денежного пособия населению в течение отопительного сезона 2024/25 года на приобретение твердого печного бытового топлива" от 30 августа 2024 года №993.
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