Где в Украине лучше не купаться: опубликован перечень пляжей

В шести областях Украины специалисты обнаружили пляжи, на которых нельзя купаться, ведь качество воды там не соответствует нормам. В этих местах отдыха Минздрав рекомендует установить щитки о запрете купания. Об этом информирует в Facebook Центр общественного здоровья Украины Минздрава.

Так, в Донецкой области не рекомендуется купаться в морской воде на таких пляжах: городской пляж возле гостиницы "Турист", пляж "Левобережный" в районе водной станции "Уголок", пляж Приморского района, р-н СРЗ и пляж Мариуполя. Кроме того, бактерии в воде нашли на пляжах в Ялте, Юрьевке, Урзуфе и Мелекином.

Тогда как в Запорожье в перечень запрещенных для купания включили пляж "Правый берег" (Запорожье) и городской пляж "Солнечный" (Энергодар).

роме того, в Николаеве не соответствует нормам морская вода на таких пляжах: "Чайка" и "Прибой".

В Одессе также есть опасные для отдыха места. Это пляжи 13 и 16 ст. Б.Фонтана, "Отрада".

В Херсонском регионе в список попал пляжа в Геническе.

А вот в столице опасными для купания определены сразу несколько пляжей: "Золотой", "Центральный", "Предместная слободка", "Детский", "Молодежный", "Венеция", "Радуга", "Галерный", "Водоворот", "Троещина" ,"Тельбин", "Радуга", "Вербный", "Пуща-Водица".

Как сообщалось, в Бердянске отдыхающие нашли "остров медуз": видео впечатляет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!