Где в Украине комфортнее всего жить: ТОП лучших городов

BTC/USD
47848.46
ETH/USD
3527.99
LTC/USD
186.29
USD/UAH
26.90
EUR/UAH
31.75
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Хмільовська Інна
Несмотря на затянувшийся кризис, на Украине есть города, наиболее привлекательные для жизни, по мнению горожан и экспертов. Самым удобным городом для жизни названа Винница. Второе место занял Луцк, а третье – Ивано–Франковск. Исследование провел Международный республиканский институт, который поддерживается Министерством иностранных дел Канады и правительственным Агентством США по международному развитию.
Центр Киева, фото с открытых источников
Составители рейтинга провели социологические опросы и поинтересовались у жителей городов об удовлетворенности услугами, которые предоставляются городской и другими властями. Участники опросов оценили 22 услуги.
Главными из них выделены:
1) Состояние тротуаров.
2) Сбор мусора.
3) Состояние транспортной инфраструктуры и качество работы общественного транспорта.
4) Состояние дорог.
5) Состояние учреждений культуры.
6) Состояние публичных парков и скверов.
7) Состояние дворов и придомовых территорий.
8) Деятельность полиции.
9) Состояние окружающей среды и экология.
10) Работа сферы парковок.
Каждый перечисленный пункт оценен по шкале от 1 ("ужасно") до 5 ("отлично").
В 2018 году авторитетный украинский журнал в десятый раз опубликовал ежегодный рейтинг комфортности городов. По статистике топ-10 лучших городов Украины для жизни в Украине был другой:
Харьков — лучший город для жизни;
Винница — перспективен для переезда;
Киев — дорогая во всех смыслах столица;
Львов — хорош для трудоустройства;
Одесса — все прелести ПМЖ на курорте;
Днепр — лучшая экономика и худшая экология;
Чернигов — перспективный для туризма;
Луцк — чистота и коммунальный порядок;
Житомир — провинциальный и тихий;
Хмельницкий — инвестиционно привлекательный.
Читайте также на портале "Комментарии" - Киев возглавил рейтинг городов с самым загрязненным воздухом в мире.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости