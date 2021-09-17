Где в Украине комфортнее всего жить: ТОП лучших городов

Несмотря на затянувшийся кризис, на Украине есть города, наиболее привлекательные для жизни, по мнению горожан и экспертов. Самым удобным городом для жизни названа Винница. Второе место занял Луцк, а третье – Ивано–Франковск. Исследование провел Международный республиканский институт, который поддерживается Министерством иностранных дел Канады и правительственным Агентством США по международному развитию.

Центр Киева, фото с открытых источников

Составители рейтинга провели социологические опросы и поинтересовались у жителей городов об удовлетворенности услугами, которые предоставляются городской и другими властями. Участники опросов оценили 22 услуги.

Главными из них выделены:

1) Состояние тротуаров.

2) Сбор мусора.

3) Состояние транспортной инфраструктуры и качество работы общественного транспорта.

4) Состояние дорог.

5) Состояние учреждений культуры.

6) Состояние публичных парков и скверов.

7) Состояние дворов и придомовых территорий.

8) Деятельность полиции.

9) Состояние окружающей среды и экология.

10) Работа сферы парковок.





Каждый перечисленный пункт оценен по шкале от 1 ("ужасно") до 5 ("отлично").

В 2018 году авторитетный украинский журнал в десятый раз опубликовал ежегодный рейтинг комфортности городов. По статистике топ-10 лучших городов Украины для жизни в Украине был другой:

Харьков — лучший город для жизни;

Винница — перспективен для переезда;

Киев — дорогая во всех смыслах столица;

Львов — хорош для трудоустройства;

Одесса — все прелести ПМЖ на курорте;

Днепр — лучшая экономика и худшая экология;

Чернигов — перспективный для туризма;

Луцк — чистота и коммунальный порядок;

Житомир — провинциальный и тихий;

Хмельницкий — инвестиционно привлекательный.

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