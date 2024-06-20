Где в Украине дешево и дешевле снять однокомнатную квартиру

По данным крупного профильного маркетплейса, цены на аренду однокомнатных квартир в Украине в течение весны 2024 года изменились практически во всех регионах. Наибольший рост цен зафиксирован в Херсонской области — на 76%, до средних 6 000 грн. Также существенно подорожала аренда в Полтавской (37%), Кировоградской (23%) и Сумской (22%) областях.

Рынок аренды однокомнатных квартир в Украине

Наибольшее снижение цен произошло на Закарпатье – на 23%, до средних 10 582 грн. Аренда также стала доступнее в Черкасской (-13%), Николаевской (-11%), Запорожской (-10%) и Одесской (-0,1%) областях. Киев остается единственным регионом, где цены на аренду однокомнатных квартир остались стабильными, удерживаясь на уровне марта.





Дешевле всего снять однокомнатную квартиру можно в Сумской области (5 257 грн), Николаевской области (5 504 грн), Херсонской области (6 000 грн) и Харьковской области (6 143 грн).

Самая дорогая аренда однокомнатных квартир по-прежнему в Киеве (17 853 грн). Также в лидеры по стоимости аренды входят Полтавская (15 089 грн), Днепропетровская (14 944 грн), Львовская (14 630 грн) и Волынская (13 364 грн) области.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине колеблется от 5257 до 17853 грн.

Читайте на портале "Комментарии" - В последнее время Польша стала настоящим магнитом для украинских покупателей жилья. По данным последних отчетов, в 2023 году украинцы вышли в лидеры среди иностранных инвесторов на польском рынке недвижимости. Результаты исследований показывают, что более 14 тысяч квартир в Польше были приобретены иностранцами, при этом украинцы составили половину из них, закрепившись за год на вершине списка.