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Где в Украине дешево и дешевле снять однокомнатную квартиру

По всей Украине переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир

сегодня, 14:15
Автор:
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Черновалова Кристина
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По данным крупного профильного маркетплейса, цены на аренду однокомнатных квартир в Украине в течение весны 2024 года изменились практически во всех регионах. Наибольший рост цен зафиксирован в Херсонской области — на 76%, до средних 6 000 грн. Также существенно подорожала аренда в Полтавской (37%), Кировоградской (23%) и Сумской (22%) областях.

Где в Украине дешево и дешевле снять однокомнатную квартиру

Рынок аренды однокомнатных квартир в Украине

Наибольшее снижение цен произошло на Закарпатье – на 23%, до средних 10 582 грн. Аренда также стала доступнее в Черкасской (-13%), Николаевской (-11%), Запорожской (-10%) и Одесской (-0,1%) областях. Киев остается единственным регионом, где цены на аренду однокомнатных квартир остались стабильными, удерживаясь на уровне марта.

Где в Украине дешево и дешевле снять однокомнатную квартиру - фото 2

Дешевле всего снять однокомнатную квартиру можно в Сумской области (5 257 грн), Николаевской области (5 504 грн), Херсонской области (6 000 грн) и Харьковской области (6 143 грн).

Самая дорогая аренда однокомнатных квартир по-прежнему в Киеве (17 853 грн). Также в лидеры по стоимости аренды входят Полтавская (15 089 грн), Днепропетровская (14 944 грн), Львовская (14 630 грн) и Волынская (13 364 грн) области.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине колеблется от 5257 до 17853 грн.

Читайте на портале "Комментарии" - В последнее время Польша стала настоящим магнитом для украинских покупателей жилья. По данным последних отчетов, в 2023 году украинцы вышли в лидеры среди иностранных инвесторов на польском рынке недвижимости. Результаты исследований показывают, что более 14 тысяч квартир в Польше были приобретены иностранцами, при этом украинцы составили половину из них, закрепившись за год на вершине списка.



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Источник: https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/economy/kolishni-tsini-bilshe-ne-diyut-po-vsij-ukraini-perepisali-vartist-orendi-1-kimnatnih-kvartir.htm
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