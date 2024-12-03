Где ужин обойдется в тысячи долларов: топ-10 дорогих ресторанов

Если вы считаете, что роскошь – это драгоценности или автомобили, то еще не видели, сколько стоит ужин в ресторане со звездой Michelin. Топовые гастрономические заведения мира предлагают не просто еду, а настоящий фейерверк вкуса, за который готовы платить тысячи долларов.

Рейтинг самых дорогих ресторанов мира

Лидером в списке самых дорогих ресторанов мира стал Ginza Kitafuku в Токио, Япония. Здесь подают традиционные японские блюда, главным из которых является краб, приготовленный по уникальным рецептам. Но это гастрономическое наслаждение обойдется в 2130 долларов – это самое дорогое меню в мире.

На втором месте – инновационный ресторан Ultraviolet by Paul Pairet в Шанхае. Его концепция впечатляет не меньше, чем блюда: здесь есть только один стол на 10 гостей, а меню с более чем 20 позиций создано с использованием современных кулинарных техник. Цена такого удовольствия – 1230 долларов.

Рестораны из списка Chef's Pencil – это не просто места, где подают еду. Это настоящие гастрономические путешествия. К примеру, Caviar Russe в Нью-Йорке предлагает икру премиум-класса за 975 долларов, а в токийском Azabu Kadowaki можно отведать изысканную японскую кухню за 935 долларов.

Не менее впечатляет европейский Alchemist в Копенгагене, Дания. Его блюда совмещают искусство, науки и инновации, а меню стоимостью 760 долларов – это кулинарная сказка, которую хочется пережить снова.

Полный рейтинг топ-10 самых дорогих ресторанов мира:

Ginza Kitafuku, Токио, Япония – $2130 Ultraviolet by Paul Pairet, Шанхай, Китай – $1230 Caviar Russe, Нью-Йорк, США – $975 Masa, Нью-Йорк, США – $950 Azabu Kadowaki, Токио, Япония – $935 Quince, Сан-Франциско, США – $795 Alchemist, Копенгаген, Дания – $760 Sazenka, Токио, Япония – $745 Guy Savoy, Париж, Франция – $715 Ginza Fukujyu, Токио, Япония – $685

Эти рестораны – не просто место, где можно вкусно поесть, а настоящие произведения искусства. Их выбирают те, кто готов платить за уникальный опыт, где каждое блюдо – это история, созданная шеф-поварами с мировым именем.