Где лучше всего жить в Украине: топ-5 городов по качеству жизни в 2024 году

В поисках лучшего места для жизни, украинцы обращают внимание на различные аспекты: от экономической стабильности до качества социальных услуг. “Комментарии” проанализировали, какие города Украины предлагают наиболее высокое качество жизни: анализ зарплат, образовательных возможностей, медицинских услуг и экологической ситуации.

В каком городе лучше всего жить в Украине?

1. Киев

Столица Украины неизменно занимает верхние строчки в рейтинге благодаря своему статусу административного, экономического и культурного центра страны. Средний уровень дохода здесь выше, чем по стране, составляя около 22500 грн в месяц. В Киеве насчитывается более 200 образовательных учреждений и широкий спектр медицинских услуг, включая специализированные медицинские центры. Однако стоит отметить и высокий уровень загрязнения воздуха, особенно в промышленных районах города.

2. Львов

Львов привлекает своей уникальной архитектурой, богатой историей и развитой культурной сценой. Средняя зарплата здесь составляет около 20,000 гривен. Город известен своим высоким уровнем образовательных услуг, включая наличие престижных университетов. Здравоохранение также стоит на высоком уровне, с доступом к качественным медицинским услугам. Львов занимает одно из лидирующих мест по качеству атмосферного воздуха и экологической безопасности.

3. Харьков

Как второй по величине город Украины, Харьков выделяется своими образовательными возможностями, включая наличие более 30 вузов, и сильной научной базой. Средняя заработная плата составляет около 18,000 гривен. Город предлагает развитую инфраструктуру здравоохранения.

4. Одесса

Одесса известна своим мягким климатом, морским побережьем и культурным наследием. Экономика города тесно связана с портовой деятельностью, туризмом и торговлей. Средний доход в Одессе около 19,000 гривен, что немного ниже, чем в других крупных городах, однако качество жизни повышается благодаря доступу к развлечениям и отдыху на море.

5. Днепр

Днепр — важный индустриальный и бизнес-центр с развитой инфраструктурой и высоким уровнем доходов населения, средняя зарплата здесь составляет около 19,500 гривен. Город предлагает хорошие образовательные и медицинские услуги.

Более того, украинские города попали в рейтинг самых дорогих городов мира. Об этом стало известно благодаря международному проекту Numbeo.

В список вошли 362 города, украинские заняли следующие места:

Киев — 300 позиция

Одесса — 324 место

Харьков — 327 место

Днепр — 328 позиция

Львов — 331 позиция