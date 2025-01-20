Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ задержали бывших командиров: двух генералов и полковника из-за халатности которых враг смог захватить часть территории Харьковщины в мае 2024 года.

Задержание генералов

Как сказано в заявлении ГБР, бывшие командиры оперативно-тактической группировки "Харьков", 125-й отдельной бригады территориальной обороны и 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады своим небрежным отношением к военной службе разрешили войскам деревенской территориального общества Харьковского района. Действия командиров привели к потере личного состава и вооружения, сорвали меры по обороне государственной границы в зоне их ответственности.

В ГБР отмечают, что установлено, что бригадный генерал определил позиции обороны для 125 обр ТрО, не соответствовавшие ее боевым возможностям, к тому же он имел другие подразделения, которые могли усилить эти позиции. Также командир совершил ряд других ошибок, в том числе не в полной мере уточнил направления главных ударов противника, недостаточно контролировал организацию подготовки и ведения оборонных действий. Он не совершил своевременно маневр силами и средствами группировки, не организовал поддержку подразделений бригады артиллерией и воздушными силами.

"Бывший командир 125 отдельной бригады терробороны, генерал-лейтенант, также недооценил возможности противника по восстановлению наступления в районе обороны бригады, неадекватно реагировал на наращение врагом боевых потенциалов и угроз. В частности, он не обеспечил обустройство позиций боевой охраны, не принимал меры по укомплектованию бригады, определял завышенные боевые задания батальонам и, не проведя оперативно-тактические расчеты, не организовал надлежащее оборудование опорных пунктов, инженерных заграждений и т.д.", — сказано в сообщении ГБР.

Кроме того, сообщают в ГБР, бывший комбриг, имея информацию о подготовке наступательных действий противника, не довел ее до подчиненных, не обеспечил максимальную мобилизацию и присутствие всего личного состава бригады, в том числе офицеров на своих позициях. Уже в бою он не организовал надлежащую огневую поддержку подразделений бригады артиллерией; не обеспечил действенное применение резервов бригады, взаимодействие бригады с другими подразделениями и не знал действительного состояния на поле боя.

Кроме того, в ГБР отметили, что бывший командир 415 батальона 23 омбр в свою очередь не организовал оборонное сражение в населенных пунктах Стрелка, Красное Липке и Слобожанское, которые находились в батальонном рубеже обороны, не определил, какие объекты включить в как подготовить их к защите, способы противодействия подземно-менной борьбе противника, места оборудования хранилищ и складов

Во время отражения наступления противника не доложил старшему командиру о результатах оборонного боя, не принял меры к прекращению самовольного ухода 12 военнослужащих батальона и отдал единолично боевой приказ при отсутствии приказа старшего командира. Также бывший комбат проигнорировал и не выполнил распоряжение командира бригады о возобновлении утраченных позиций.

В ГБР подчеркнули, что из-за этих нарушений противник, развивая успех, завладел позициями подразделений первого и второго эшелона батальонов, что привело к потере личного состава, проникновению противником в полосу обороны на расстояние до 10 км в глубину и потере контроля над частью территории вдоль государственной границы. Украины.

Напомним портал "Комментарии" рассказывал , что ранее Бутусов сообщал, о задержании этих генералов и назвал их фамилии.



