Галущенко сказал, что необходимо развивать Украину для энергобезопасности

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул, что для обеспечения стабильной энергобезопасности страны необходимо развивать оба направления — как атомную, так и альтернативную энергетику. Об этом он заявил во время выступления на форуме "Энергия бизнеса", организованном Forbes.



Герман Галущенко. Фото: mev.gov.ua

По словам министра, атомная энергетика является базовым источником генерации, покрывающим основные потребности промышленности, в то время как альтернативные источники энергии, включая гидрогенерацию, играют ключевую роль в обеспечении пиковых нагрузок. Галущенко отметил, что именно этот сбалансированный подход станет основой энергетической стратегии Украины, способствующей экономическому восстановлению страны.

"Должна развиваться и атомная, и альтернативная энергетика, потому что именно в этом заключается прогресс. Атомная энергетика обеспечивает базовую генерацию, в то время как альтернативная покрывает пиковые нагрузки и отвечает за потребление в определенные периоды времени", — подчеркнул министр.

Министр также напомнил о поддержке Украиной декларации на конференции COP28, предусматривающей увеличение мощностей атомной энергетики втрое до 2050 года.

Напомним, что при прекращении работы любой атомной электростанции возникнет национальная каскадная авария (так называемый блекаут). После нее минимум 3-4 дня в принципе займет подать электроэнергию в Украине. "Причем в сутки удастся подать электроэнергию в режиме 1-2 часа электричества, а дней через 4-5 будет идти речь о восстановлении, например, на 4-6 часов", — рассказал Александр Харченко. Подробнее об угрозах тотального блекаута читайте по ссылке .

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2025 году прогнозируют повышение тарифов на электроэнергию. за два-три года тариф на электроэнергию может повыситься до 8-9 гривен за киловатт. Подробнее о прогнозах по стоимости энергоресурса можно узнать здесь .



