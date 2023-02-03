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«Фундация Течия» и Олег Крот передали новую партию тепловизоров для ВСУ

В течение нескольких последних месяцев ОО «Фундация Течия» передала Силам обороны Украины 26 тепловизоров стоимостью 1,15 млн грн.

сегодня, 11:05
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Автор:

Кравцев Сергей

Тепловизоры получили механизированные бригады, силы ПВО, ССО, пограничники, нацгвардейцы и подразделения других родов войск.

«Фундация Течия» и Олег Крот передали новую партию тепловизоров для ВСУ

Помощь ВСУ

Организация отчиталась, что приобрела тепловизионные устройства AGM Taipan, AGM Rattler, AGM Fuzion, Hikmicro Thunder Pro, Hikmicro LYNX Pro и HIKVISION HikMicro. Их получили подразделения 28 ОМБр, 30 ОМБр, 36 ОБрМП, 54 ОМБр, 60 ОМБр, а также подразделения ПВО, ССО, ТРО, Нацгвардии и Государственной пограничной службы.


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"Возможность видеть в любое время суток – это базовая необходимость на передовой, особенно зимой, когда темнеет очень быстро. Еще в первые месяцы широкомасштабной войны мы приобрели для военных большую партию смарт-биноклей и оптики, а сейчас закрыли несколько десятков свежих запросов", – комментирует Олег Крот, директор "Фундации Течия" и управляющий партнер холдинга TECHIIA.

"Зимой в 17:00 уже ничего не видно. И мы наконец получили приборы для войны ночью. Это наши глаза, благодаря которым мы видим, что происходит вокруг", – рассказал военный с позывным Таран. Его подразделение использует тепловизионный монокуляр AGM Fuzion.

Напомним, в мае прошлого года "Фундация Течия" приобрела бинокли Binox 4T, оптические приборы и аксессуары у американской компании ATN. Стоимость заказа – 131,5 млн грн ($4,5 млн по курсу НБУ по состоянию на май 2022 года). В целом сумма помощи Силам обороны Украины приблизилась к отметке $22 млн, еще на $40 млн необходимых вещей для военных Олег Крот приобрел лично. Не все детали разглашаются ввиду военной тайны.

 



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Источник: https://techiia-fund.org/article/ochi-zakhisnikiv-fundatsiya-techiya-peredala-shche-26-teplovizoriv-viyskovim
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