Главная Новости Общество события Франция всерьез готовится к войне: подготовка больниц для раненых и мобильные морги
commentss НОВОСТИ Все новости

Франция всерьез готовится к войне: подготовка больниц для раненых и мобильные морги

Франция готовит медицинскую систему к возможным кризисным сценариям в Европе

1 сентября 2025, 21:17
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Французские больницы получили указание быть готовыми к приему большого количества раненых в случае возникновения масштабных кризисных ситуаций, включая военные конфликты. Об этом сообщает Le Figaro.

Франция всерьез готовится к войне: подготовка больниц для раненых и мобильные морги

Франция готовится к войне

Министерство здравоохранения Франции поручило региональным медицинским агентствам разработать план готовности к марту 2026 года. Речь идет о создании системы, которая позволит быстро принимать множество пострадавших, среди которых могут быть и военнослужащие стран-союзников.

Правительство объясняет такие меры "плановой подготовкой" в рамках сотрудничества с НАТО и ЕС, отмечая, что это не связано с непосредственной или безотлагательной угрозой вторжения. Цель — укрепить систему здравоохранения и обеспечить ее готовность к любым чрезвычайным событиям, в частности, террористическим атакам, крупным техногенным катастрофам или возможным военным кризисам.

Эксперты отмечают, что создание подобных сценариев является стандартной практикой для стран-членов НАТО, которые обязаны иметь развернутые планы реагирования.

Между тем, в Великобритании возник общественный резонанс после публикации контрактов на обновление системы мобильных моргов. Новые установки могут одновременно вмещать до 700 тел. В соцсетях это вызвало волну слухов о подготовке к пандемии или войне. Однако власти объяснили: речь идет только о модернизации инфраструктуры, которая функционировала более 20 лет и нуждалась в замене.

Таким образом, и в Париже, и в Лондоне правительственные меры преследуют цель повышения устойчивости систем в случае чрезвычайных ситуаций, однако прямой угрозы войны они не подтверждают.

Источник: https://sante.lefigaro.fr/social/sante-publique/le-ministere-de-la-sante-demande-t-il-vraiment-aux-hopitaux-de-se-preparer-a-la-guerre-20250829
