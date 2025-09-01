Французские больницы получили указание быть готовыми к приему большого количества раненых в случае возникновения масштабных кризисных ситуаций, включая военные конфликты. Об этом сообщает Le Figaro.

Франция готовится к войне

Министерство здравоохранения Франции поручило региональным медицинским агентствам разработать план готовности к марту 2026 года. Речь идет о создании системы, которая позволит быстро принимать множество пострадавших, среди которых могут быть и военнослужащие стран-союзников.

Правительство объясняет такие меры "плановой подготовкой" в рамках сотрудничества с НАТО и ЕС, отмечая, что это не связано с непосредственной или безотлагательной угрозой вторжения. Цель — укрепить систему здравоохранения и обеспечить ее готовность к любым чрезвычайным событиям, в частности, террористическим атакам, крупным техногенным катастрофам или возможным военным кризисам.

Эксперты отмечают, что создание подобных сценариев является стандартной практикой для стран-членов НАТО, которые обязаны иметь развернутые планы реагирования.

Между тем, в Великобритании возник общественный резонанс после публикации контрактов на обновление системы мобильных моргов. Новые установки могут одновременно вмещать до 700 тел. В соцсетях это вызвало волну слухов о подготовке к пандемии или войне. Однако власти объяснили: речь идет только о модернизации инфраструктуры, которая функционировала более 20 лет и нуждалась в замене.

Таким образом, и в Париже, и в Лондоне правительственные меры преследуют цель повышения устойчивости систем в случае чрезвычайных ситуаций, однако прямой угрозы войны они не подтверждают.

