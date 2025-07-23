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Франция и Германия в шоке от скандального решения Рады: громкое заявление

В Берлине отмечают, что независимость антикоррупционных органов станет ключевым критерием оценки Украины.

23 июля 2025, 14:20
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Клименко Елена

Франция и Германия выразили обеспокоенность по поводу ситуации, сложившейся вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), после принятия закона, который, по мнению критиков, ограничивает их независимость.

Франция и Германия в шоке от скандального решения Рады: громкое заявление

Фото: из открытых источников

Министерства иностранных дел обеих стран сделали официальные заявления по этому вопросу. В частности, МИД Германии подчеркнул, что поддерживает позицию послов G7, ранее заявивших о беспокойстве по поводу расследований, направленных против сотрудников НАБУ.

"Независимость антикоррупционных структур и их эффективность — это основа реформ, которых Украина достигла за последние годы. И именно по этим критериям ее будет оценивать международное сообщество и дальше", — говорится в заявлении немецкой стороны.

Французский министр по делам Европы Бенжамин Хаддад заявил, что есть возможность изменить ситуацию, если будет политическая воля.

"Еще не поздно пересмотреть это решение. Мы внимательно следим за развитием событий", — подчеркнул он.

Ранее и Европейский Союз подчеркнул, что глубоко озабочен событиями вокруг НАБУ и САП. В Брюсселе напомнили, что именно эти органы играют критическую роль в реализации реформ, необходимых для продвижения Украины на пути к членству в ЕС.

Напомним, 22 июля Верховная Рада Украины приняла законопроект №12414, который, по оценкам экспертов и западных партнеров, фактически снижает уровень независимости НАБУ и САП, передавая часть полномочий генпрокурору. Документ поддержали 263 народных депутата. Президент Владимир Зеленский подписал закон.

Портал "Комментарии" уже писал , что народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что сейчас основным и эффективным способом отменить закон № 12414 — ограничивший независимость НАБУ и САП — обращение в Конституционный Суд.



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