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Франция и Британия стягивают войска в Эстонию: что происходит

Вооруженные силы Великобритании и Франции перебрасывают в Эстонию большое количество личного состава и боевой техники

сегодня, 09:28
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Кравцев Сергей

В Эстонии с 5 по 23 мая пройдут масштабные учения Siil 2025 ("Еж 2025"). Союзнические подразделения Великобритании и Франции уже прибывают в страну.

Франция и Британия стягивают войска в Эстонию: что происходит

Франция и Британия. Фото из открытых источников

Как вспомогательные подразделений задействованы также военная полиция, логистический батальон, военно-морские и военно-воздушные силы Эстонии, а также Северный округ территориальной обороны Кайтселийта.

"Процесс прибытия и приема союзников — идеальная возможность для тренировки работы логистических цепочек, начиная с прибытия в порт или аэропорт и заканчивая доставкой снаряжения до конечного пункта", — отметил командир службы транспортного обеспечения майор Томас Пярнпуу.

По его информации, цель эстонских военных, "это плавный и безопасный прием союзников на земле, в море и воздухе".

В ходе операции по развертыванию, которая проходит с 14 по 30 апреля, вооруженные силы Великобритании и Франции перебрасывают в Эстонию большое количество личного состава и боевой техники.

В рамках этой операции будет отработана способность к молниеносному развертыванию союзнических сил для создания эффективной обороны Эстонии. В связи с прибытием союзников на дорогах Эстонии можно встретить много военной техники.

Для участия в учениях "Еж" в Эстонию будут переведены около 1500 военнослужащих 4-й бригады Британской армии. В состав бригады входят два пехотных батальона, которые используют бронемашины Foxhound и Mastiff, а также эскадрон легкой кавалерии, оснащенный разведывательными машинами Jackal. В качестве вспомогательных подразделений – снайперы, артиллерийские, противотанковые и пулеметные подразделения, а также инженерные и логистические части, обеспечивающие боеспособность бригады.

К французским подразделениям, которые уже находятся в Эстонии, во время операции присоединятся в основном подразделения морских пехотинцев Франции. Они также присоединятся к учениям "Еж".

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Источник: https://rus.err.ee/1609667642/v-jestoniju-nachali-pribyvat-sojuzniki-dlja-uchastija-v-uchenijah-ezh
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