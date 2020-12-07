Фото американской журналистки использовали в фейковом аккаунте для пиара Жмака из УЗ

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Станислав Молчанов
Британская журналистка Тhe Times, писательница и соосновательница партии "Равные права женщин" Кетрин Мэер сообщила о том, что ее фото в Украине использует фейковый блогер. Об этом она написала в своём Twitter.
"Блогера" с лицом Мэер зовут "Елена Прагина" и все ее тексты посвящены пиару руководства "Укрзализныци".
"... Владимир Жмак теперь отдувается за безответственность, коррумпированность и даже глупость предыдущих руководителей УЗ", — пишет она в одном из блогов.
"Как Владимиру Жмаку и его команде удалось так существенно ускорить перевозку грузов железной дорогой? Этому способствовали как внешние, так и внутренние организационные факторы. Умение использовать любую сложившуюся ситуацию на благо компании говорит о профессионализме руководства", — отмечает несуществующий блоггер ещё в одном из своих текстов.
Более того, посты железнодорожного "эксперта" с лицом британской писательницы публиковались в украинских СМИ. Суть их сводилась к дискредитации требований профсоюза УЗ к Жмаку о выполнении отраслевого соглашения и погашении миллионных долгов по зарплате.
Добавим, что после появления твита Катрин Мэер, фотографию у лже-блогера сменили на новую.
Department of Weird: someone in the Ukraine is using my photo on posts and articles describing “me” as a “Blogger. Graduated from the Ukrainian State University of Railway Transport. Sphere of interests — logistics and transport of Ukraine.” pic.twitter.com/c1CIsIvOB6— Catherine Mayer (@catherine_mayer) December 4, 2020
Spot the difference… After I posted about the fake blogger using my photo, Ukrainian media picked up on the story and hey presto, Elena Pragina got a makeover pic.twitter.com/NVFKJrhvkt— Catherine Mayer (@catherine_mayer) December 5, 2020
Напомним, в ЕС констатировали критическое состояние финансового состояния УЗ. Компания уже не в состоянии погашать свои долговые обязательства, при новом руководстве получила рекордный убыток в размере 12 млрд грн, а долг УЗ по зарплатам сотрудников составил 700 млн грн.
Спасти УЗ от банкротства и от действий грузинского топ-менеджмента в петиции на сайте КМУ призвали Шмыгаля и Авакова.
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