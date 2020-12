Фото американской журналистки использовали в фейковом аккаунте для пиара Жмака из УЗ

Британская журналистка Тhe Times, писательница и соосновательница партии "Равные права женщин" Кетрин Мэер сообщила о том, что ее фото в Украине использует фейковый блогер. Об этом она написала в своём Twitter.

"Отдел странностей: кто-то в Украине использует мою фотографию в сообщениях и статьях, где „я“ указана как „блоггер“, окончивший Украинский государственный университет железнодорожного транспорта. Сфера интересов — логистика и транспорт Украины", — написала она, прикрепив соответствующие скрины.

"Блогера" с лицом Мэер зовут "Елена Прагина" и все ее тексты посвящены пиару руководства "Укрзализныци".

Более того, посты железнодорожного "эксперта" с лицом британской писательницы публиковались в украинских СМИ. Суть их сводилась к дискредитации требований профсоюза УЗ к Жмаку о выполнении отраслевого соглашения и погашении миллионных долгов по зарплате.

Добавим, что после появления твита Катрин Мэер, фотографию у лже-блогера сменили на новую.

Department of Weird: someone in the Ukraine is using my photo on posts and articles describing “me” as a “Blogger. Graduated from the Ukrainian State University of Railway Transport. Sphere of interests — logistics and transport of Ukraine.” pic.twitter.com/c1CIsIvOB6