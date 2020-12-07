Фото американской журналистки использовали в фейковом аккаунте для пиара Жмака из УЗ

Британская журналистка Тhe Times, писательница и соосновательница партии "Равные права женщин" Кетрин Мэер сообщила о том, что ее фото в Украине использует фейковый блогер. Об этом она написала в своём Twitter.

"Отдел странностей: кто-то в Украине использует мою фотографию в сообщениях и статьях, где „я“ указана как „блоггер“, окончивший Украинский государственный университет железнодорожного транспорта. Сфера интересов — логистика и транспорт Украины", — написала она, прикрепив соответствующие скрины.

"Блогера" с лицом Мэер зовут "Елена Прагина" и все ее тексты посвящены пиару руководства "Укрзализныци".

"... Владимир Жмак теперь отдувается за безответственность, коррумпированность и даже глупость предыдущих руководителей УЗ", — пишет она в одном из блогов. "Как Владимиру Жмаку и его команде удалось так существенно ускорить перевозку грузов железной дорогой? Этому способствовали как внешние, так и внутренние организационные факторы. Умение использовать любую сложившуюся ситуацию на благо компании говорит о профессионализме руководства", — отмечает несуществующий блоггер ещё в одном из своих текстов.

Более того, посты железнодорожного "эксперта" с лицом британской писательницы публиковались в украинских СМИ. Суть их сводилась к дискредитации требований профсоюза УЗ к Жмаку о выполнении отраслевого соглашения и погашении миллионных долгов по зарплате.

Добавим, что после появления твита Катрин Мэер, фотографию у лже-блогера сменили на новую.

Department of Weird: someone in the Ukraine is using my photo on posts and articles describing “me” as a “Blogger. Graduated from the Ukrainian State University of Railway Transport. Sphere of interests — logistics and transport of Ukraine.” pic.twitter.com/c1CIsIvOB6 — Catherine Mayer (@catherine_mayer) December 4, 2020

Spot the difference… After I posted about the fake blogger using my photo, Ukrainian media picked up on the story and hey presto, Elena Pragina got a makeover pic.twitter.com/NVFKJrhvkt — Catherine Mayer (@catherine_mayer) December 5, 2020

Напомним, в ЕС констатировали критическое состояние финансового состояния УЗ. Компания уже не в состоянии погашать свои долговые обязательства, при новом руководстве получила рекордный убыток в размере 12 млрд грн, а долг УЗ по зарплатам сотрудников составил 700 млн грн.

Спасти УЗ от банкротства и от действий грузинского топ-менеджмента в петиции на сайте КМУ призвали Шмыгаля и Авакова.

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