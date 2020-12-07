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Фото американской журналистки использовали в фейковом аккаунте для пиара Жмака из УЗ

Фейковый интернет-бот с фотографией журналистки Тhe Times использовали для пиара главы Укрзализныци Владимира Жмака

сегодня, 10:46
Автор:

Станислав Молчанов

Британская журналистка Тhe Times, писательница и соосновательница партии "Равные права женщин" Кетрин Мэер сообщила о том, что ее фото в Украине использует фейковый блогер. Об этом она написала в своём Twitter.

Фото американской журналистки использовали в фейковом аккаунте для пиара Жмака из УЗ

"Отдел странностей: кто-то в Украине использует мою фотографию в сообщениях и статьях, где „я“ указана как „блоггер“, окончивший Украинский государственный университет железнодорожного транспорта. Сфера интересов — логистика и транспорт Украины", — написала она, прикрепив соответствующие скрины.

 "Блогера" с лицом Мэер зовут "Елена Прагина" и все ее тексты посвящены пиару руководства "Укрзализныци".

"... Владимир Жмак теперь отдувается за безответственность, коррумпированность и даже глупость предыдущих руководителей УЗ", — пишет она в одном из блогов.

"Как Владимиру Жмаку и его команде удалось так существенно ускорить перевозку грузов железной дорогой? Этому способствовали как внешние, так и внутренние организационные факторы. Умение использовать любую сложившуюся ситуацию на благо компании говорит о профессионализме руководства", — отмечает несуществующий блоггер ещё в одном из своих текстов.

Более того, посты железнодорожного "эксперта" с лицом британской писательницы публиковались в украинских СМИ. Суть их сводилась к дискредитации требований профсоюза УЗ к Жмаку о выполнении отраслевого соглашения и погашении миллионных долгов по зарплате.

Добавим, что  после появления твита Катрин Мэер, фотографию у лже-блогера сменили на новую.

Напомним, в ЕС констатировали критическое состояние финансового состояния УЗ. Компания уже не в состоянии погашать свои долговые обязательства, при новом руководстве получила рекордный убыток в размере 12 млрд грн, а долг УЗ по зарплатам сотрудников составил 700 млн грн.

Спасти УЗ от банкротства и от действий грузинского топ-менеджмента в петиции на сайте КМУ призвали Шмыгаля и Авакова.


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Источник: https://www.capital.ua/ru/news/148974-v-uz-sozdali-fei-kovogo-bota-blya-piara-zhmaka-ispolzovav-foto-zhurnalistki-the-times
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