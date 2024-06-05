В период 2023-2024 годов активное строительство фортификационных сооружений стало ключевым направлением оборонной стратегии Украины в регионах Донецкой и Луганской областей. Однако проекты, которые имели целью значительно повысить обороноспособность этих критических зон, сталкиваются с многочисленными вызовами, связанными с реализацией на постоянно находящихся под угрозой территориях.

На Донбассе построили фортификационные сооружения

Так, в Луганской области, в частности, ряд территорий, где должны были проходить работы, пока недоступны из-за боевых действий и контроля со стороны российских войск.

В то же время, по данным распоряжений Кабинета Министров Украины, значительные средства были выделены из резервного фонда государственного бюджета для повышения обороноспособности Донбасса. В частности, на строительство инженерно-фортификационных сооружений были направлены миллионы гривен, однако отмечается, что не все выделенные средства были освоены в результате сложностей с определением государственных заказчиков в сфере обороны.

Эти сооружения расположены в непосредственной близости от линии разграничения и имеют критическое значение для обеспечения безопасности военных и гражданских лиц. Они служат не только защитой от артиллерийских обстрелов и воздушных атак, но и как стратегические пункты для ведения оборонных операций.

Кроме того, стало известно, что Совет обороны Луганской области одобрил использование строительных ресурсов из области для поддержки Донецкого региона.

На фоне реализации проектов существует жесткий контроль информации. Правительство утверждает, что разглашение деталей о расположении и конструкции сооружений может значительно навредить национальной безопасности, поскольку такая информация попадает в руки противника.

Вопрос прозрачности использования бюджетных средств остается открытым. С одной стороны, общественность требует отчетности и контроля за распределением финансов, с другой – военная необходимость требует конфиденциальности.

Напомним, что Запорожская область стала центром интенсивных государственных инвестиций по строительству военных инженерно-технических и фортификационных сооружений. Согласно последним данным, выделенные средства на эти цели достигли почти 1.3 миллиарда гривен в 2024 году, из чего 150 миллионов гривен происходят из местного бюджета, а остальные из государственного.