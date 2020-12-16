Forbes назвал самую высокооплачиваемую знаменитость 2020

Популярный журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года. На первой строчке традиционно разместилась модель, бизнесвумен, блогер Кайли Дженнер. Прибыли Кайли достигли 590 миллионов долларов.

Кайли Дженнер стала самой высокооплачиваемой знаменитостью 2020. Фото: googleusercontent.com

Еще в этом мае издание лишило Кайли титула самой молодой в мире миллиардерши. Forbes обвинил звезду в том, что она лгала и преувеличивала масштабы своих доходов.

Ранее Кайли основала свой косметический бренд Kylie Cosmetics, акции которого приобрела компания Coty прошлого года. Сейчас на Инстаграм-странице звезды насчитывается двести миллионов подписчиков.

На данный момент Кайли Дженнер 23 года. Она собирается открыть собственный музей бьюти-индустрии.

Второе место занял муж Ким Кардашьян — Канье Уэст, который занимается хип-хопом и продюсированием. Знаменитость заработала 170 миллионов долларов. Прибыли рэпер получил в основном за счет производства кроссовок его бренда Yeezy, который недавно заключил соглашение с Adidas.

На третьем месте находится швейцарский спортсмен Роджер Федерер. Теннисист семь раз становился лучшим спортсменом Швейцарии. Его доходы составили 106,3 миллиона долларов.

Четвертую и пятую строчку занимают футболисты: португалец Криштиану Роналду с прибылью 105 миллионов долларов и аргентинец Лионель Месси, доход которого составил 104 миллиона долларов.

Напоминаем, что в рейтинг "100 самых влиятельных украинцев" попали две ведущие телеканала "1 + 1" — Наталья Мосейчук и Алла Мазур.

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