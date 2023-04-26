Forbes Georgia снял хвалебную статью о бизнесмене Сомхишвили, судящемся с Киевом за $100 млн

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Кравцев Сергей
Грузинская франшиза Forbes – Forbes Georgia – удалила комплиментарную статью о бизнесмене Тамазе Сомхишвили, российское гражданство которого подтверждено ГУР МО, и пытающегося отсудить у Киева 100 млн долларов. Главный редактор, автор материала Георгий Исакадзе (Giorgi Isakadze) отказался комментировать публикацию и последующее снятие материала украинским журналистам. Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщил телеведущий Сергей Иванов, обратившийся к владельцам Forbes – Integrated Whale Media Investments и the Forbes family с просьбой прокомментировать ситуацию, подрывающую репутацию бренда.
Тамаз Сомхишвили. Фото: из открытых источников
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Он напомнил, что Сомхишвили и его адвокат Тарас Думич в последнее время ведут активную медийную кампанию.
Сергей Иванов отметил, что в разгар медийной кампании в грузинском Forbes вышел имиджевый материал о том, как Тамаз Сомхишвили (Tamaz Somchishvili) переехал из Грузии в Сибирь, стал одним из основателей ЛУКОЙЛа и занимался авиационным бизнесом. Впоследствии грузинский материал растиражировали украинские сайты, в частности Вести.
Позже статью у Forbes Gergia удалили, и Гиоргий Исакадзе не только отказался это комментировать, но и заменил свое фото.
По его мнению, Тамаз Сомхишвили в этом материале признал, что он был одним из руководителей ЛУКОЙЛа, имел совместный бизнес с Роснефтью, был реальным покупателем от ЛУКОЙЛа Одесского НПЗ у Григория Суркиса и до сих пор имеет офис в России.
Также Сомхишвили не возражал, что имеет отношения с Бидзиной Иванишвили и контролирует компанией ТAM-Management, которая управляет Тбилисским авиационным заводом и занимается ремонтом и модернизацией боевой авиации: самолетов СУ-25, вертолетов МИ-8 и МИ-24, ракет R60/73.
Сергей Иванов надеется, что главный редактор Forbes Georgia Георгий Исакадзе (Giorgi Isakadze) возобновит свой "удалённый аккаунт" и даст ответы на причины удаления материала, а владельцы медийной корпорации Forbes — Integrated Whale Media Investments и the Forbes family дадут надлежащую оценку этой ситуации.
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