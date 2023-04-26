Forbes Georgia снял хвалебную статью о бизнесмене Сомхишвили, судящемся с Киевом за $100 млн

Грузинская франшиза Forbes – Forbes Georgia – удалила комплиментарную статью о бизнесмене Тамазе Сомхишвили, российское гражданство которого подтверждено ГУР МО, и пытающегося отсудить у Киева 100 млн долларов. Главный редактор, автор материала Георгий Исакадзе (Giorgi Isakadze) отказался комментировать публикацию и последующее снятие материала украинским журналистам. Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщил телеведущий Сергей Иванов, обратившийся к владельцам Forbes – Integrated Whale Media Investments и the Forbes family с просьбой прокомментировать ситуацию, подрывающую репутацию бренда.

Тамаз Сомхишвили. Фото: из открытых источников

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"Грузинский Forbes решил не отставать от действующего грузинского правительства в ползании перед россией. Я узнал это случайно, занимаясь кейсом российского уголовника Тамаза "Тобольского" Сомхишвили, предприятие которого ремонтирует российскую боевую авиацию, и который прямо сейчас выбивает из Киева $100 млн. В ходе мониторинга данных о фигуранте исследования я увидел откровенно имиджевый материал грузинского Forbes ", а чуть позже выяснил, что журнал удалил эту статью", — пишет Иванов.

Он напомнил, что Сомхишвили и его адвокат Тарас Думич в последнее время ведут активную медийную кампанию.

"Сначала они продвигали нарратив о "британском инвесторе", от выплаты бюджетных денег которому якобы зависят отношения с Лондоном, и запустили его на пророссийских сайтах вроде издания "Вести" . Затем британскому инвестору купили исследование о том, что против него ведется "дискредитационная кампания" и также разместили на пророссийских " Вестях" . Позже директор Центра контент-анализа в комментарии Главкому заявила, что покупатель Тарас Думич ввел Центр в заблуждение и не сказал, что фигурант – гражданин россии и криминальный авторитет", — рассказал журналист.





Сергей Иванов отметил, что в разгар медийной кампании в грузинском Forbes вышел имиджевый материал о том, как Тамаз Сомхишвили (Tamaz Somchishvili) переехал из Грузии в Сибирь, стал одним из основателей ЛУКОЙЛа и занимался авиационным бизнесом. Впоследствии грузинский материал растиражировали украинские сайты, в частности Вести.



Позже статью у Forbes Gergia удалили, и Гиоргий Исакадзе не только отказался это комментировать, но и заменил свое фото.

"Я не знаю, почему господин Исакадзе так разволновался. Возможно, главный офис в США выразил удивление по поводу материала, отбеливающего российского уголовника, связанного с главным российским мафиозом Шакро Молодым и российской марионеткой Бидзиной Иванишвили. А может быть, "инвестор" сказал в интервью лишнее, а потом пытался удалить", — предполагает Сергей Иванов.

По его мнению, Тамаз Сомхишвили в этом материале признал, что он был одним из руководителей ЛУКОЙЛа, имел совместный бизнес с Роснефтью, был реальным покупателем от ЛУКОЙЛа Одесского НПЗ у Григория Суркиса и до сих пор имеет офис в России.

Также Сомхишвили не возражал, что имеет отношения с Бидзиной Иванишвили и контролирует компанией ТAM-Management, которая управляет Тбилисским авиационным заводом и занимается ремонтом и модернизацией боевой авиации: самолетов СУ-25, вертолетов МИ-8 и МИ-24, ракет R60/73.

Сергей Иванов надеется, что главный редактор Forbes Georgia Георгий Исакадзе (Giorgi Isakadze) возобновит свой "удалённый аккаунт" и даст ответы на причины удаления материала, а владельцы медийной корпорации Forbes — Integrated Whale Media Investments и the Forbes family дадут надлежащую оценку этой ситуации.