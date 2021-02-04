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ФОПы добрались до поместья Зеленского в Конча-Заспе (Видео)

Протестующие хотели привлечь внимание президента Украины

сегодня, 16:10
Автор:

Кириєнко Анна

ФОПы добрались до поместья Зеленского в Конча-Заспе (Видео)

ФОПы собрались под имением Владимира Зеленского в Конча-Заспе. Фото:rs.com.ua

Представители малого и среднего бизнеса решили всеми способами отстоять свои права. На этот раз они отправились прямо под имение президента Украины Владимира Зеленского и других влиятельных чиновников.

Во время акции протеста участники движения #saveФОП скандировали и просили обратить внимание властей на проблемы предпринимателей.

Активисты вели онлайн-трансляцию на своих Facebook-страницах.

"Если нас не замечают на Майдане, возможно нас заметят здесь, в Конча-Заспе", — отметила одна из активисток во время прямого эфира в соцсети.

Активисты ждали пока появится кортеж с Зеленским. Однако протестующие так и не увидели президента. Сообщается, что он выехал через запасные ворота.

Это не последняя акция участников движения #saveФОП. Как они сами сообщают, подобные визиты в Конча-Заспу станут частой традицией.

Напомним, что ФОПы проводят массовые акции протестов еще с декабря прошлого года. Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" и по совместительству Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев высказался по поводу митинга. По его словам, тем, кто пришел на акцию протеста, следовало бы идти работать и зарабатывать деньги, вместо того, чтобы заниматься политикой. Вместе с тем он заявил, что фискализация, отмену которой они требуют, не мешает работать ни одному бизнесмену в мире.

Также сайт "Комментарии" рассказывал мнения экспертов о том, как выжить ФОПам и что будет с экономикой. Подробности, в чем прав и где не прав Гетманцев, читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.unian.ua/society/fopi-priyshli-pid-mayetok-zelenskogo-v-konchi-zaspi-video-novini-ukrajini-11309366.html?_ga=2.21090299.1767398574.1612389202-323982004.1603272846
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