ФОПы добрались до поместья Зеленского в Конча-Заспе (Видео)

ФОПы собрались под имением Владимира Зеленского в Конча-Заспе. Фото:rs.com.ua

Представители малого и среднего бизнеса решили всеми способами отстоять свои права. На этот раз они отправились прямо под имение президента Украины Владимира Зеленского и других влиятельных чиновников.

Во время акции протеста участники движения #saveФОП скандировали и просили обратить внимание властей на проблемы предпринимателей.

Активисты вели онлайн-трансляцию на своих Facebook-страницах.

"Если нас не замечают на Майдане, возможно нас заметят здесь, в Конча-Заспе", — отметила одна из активисток во время прямого эфира в соцсети.

Активисты ждали пока появится кортеж с Зеленским. Однако протестующие так и не увидели президента. Сообщается, что он выехал через запасные ворота.

Это не последняя акция участников движения #saveФОП. Как они сами сообщают, подобные визиты в Конча-Заспу станут частой традицией.

Напомним, что ФОПы проводят массовые акции протестов еще с декабря прошлого года. Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" и по совместительству Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев высказался по поводу митинга. По его словам, тем, кто пришел на акцию протеста, следовало бы идти работать и зарабатывать деньги, вместо того, чтобы заниматься политикой. Вместе с тем он заявил, что фискализация, отмену которой они требуют, не мешает работать ни одному бизнесмену в мире.

Также сайт "Комментарии" рассказывал мнения экспертов о том, как выжить ФОПам и что будет с экономикой. Подробности, в чем прав и где не прав Гетманцев, читайте в нашем материале.

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