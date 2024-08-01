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Фонд Вадима Столара начал принимать заявки на сезонную экипировку для военнослужащих

Поддержка защитников является одним из приоритетов Фонда

сегодня, 14:10
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Кравцев Сергей

В рамках проекта "для ВСУ" украинские защитники могут получить сезонную экипировку от Фонда Вадима Столара, открывшего прием заявок по ссылке.

Фонд Вадима Столара начал принимать заявки на сезонную экипировку для военнослужащих

Фонд Вадима Столара помогает военнослужащим с экипировкой

В каждый набор, который будет предоставлен бойцам, войдут тактический рюкзак, комплект формы, комплект термобелья, демисезонные берцы, носки и балаклавы. Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда.

“Каждый раз мы придерживаемся индивидуального подхода во время экипировки военных. Каждое дело, каждый предмет снаряжения подбирается согласно заявленным физическим данным наших защитников. Это позволяет обеспечить им максимальную мобильность и комфорт”, – рассказала волонтер Фонда Наталья Приходько.

По ее словам, такой подход практикуется ежесезонно с начала полномасштабного российского вторжения и заслужил одобрительные оценки украинских воинов.

Поддержка защитников является одним из приоритетов нашего Фонда. И одновременно с поставкой специализированных автомобилей и высокотехнологичного оборудования мы помним о постоянной потребности военнослужащих в удобной и качественной экипировке и снаряжении. Поэтому мы приняли правило регулярно отправлять комплекты одежды и снаряжения в рамках проекта "для ВСУ", — сказал Вадим Столар, основатель Фонда.

Заявки на получение экипировки военнослужащие могут подать по ссылке.

Всего с начала полномасштабного вторжения защитники получили от Фонда Вадима Столара около 50 тыс. единиц разнообразного военного снаряжения, инструментов и экипировки, 700 единиц высокотехнологичного оборудования, включая беспилотников и системы борьбы с дронами, 75 пикапов, внедорожников и двигателей.

Фонд Вадима Столара начал принимать заявки на сезонную экипировку для военнослужащих - фото 2

Фонд Вадима Столара начал принимать заявки на сезонную экипировку для военнослужащих - фото 3





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