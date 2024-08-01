Фонд Вадима Столара начал принимать заявки на сезонную экипировку для военнослужащих

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Кравцев Сергей
В рамках проекта "для ВСУ" украинские защитники могут получить сезонную экипировку от Фонда Вадима Столара, открывшего прием заявок по ссылке.
Фонд Вадима Столара помогает военнослужащим с экипировкой
В каждый набор, который будет предоставлен бойцам, войдут тактический рюкзак, комплект формы, комплект термобелья, демисезонные берцы, носки и балаклавы. Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда.
По ее словам, такой подход практикуется ежесезонно с начала полномасштабного российского вторжения и заслужил одобрительные оценки украинских воинов.
Заявки на получение экипировки военнослужащие могут подать по ссылке.
Всего с начала полномасштабного вторжения защитники получили от Фонда Вадима Столара около 50 тыс. единиц разнообразного военного снаряжения, инструментов и экипировки, 700 единиц высокотехнологичного оборудования, включая беспилотников и системы борьбы с дронами, 75 пикапов, внедорожников и двигателей.
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