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Фонд Вадима Столара инициировал бесплатное УЗИ щитовидной железы для женщин ВПЛ

Фонд Вадима Столара продолжает поддерживать вынужденных переселенцев

сегодня, 11:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Так, отметили в Фонде, там продолжают всесторонне поддерживать вынужденных переселенцев, людей, лишившихся жилья, а также семьи, у которых война забрала одного из родителей.

Фонд Вадима Столара инициировал бесплатное УЗИ щитовидной железы для женщин ВПЛ

Бесплатное УЗИ щитовидной железы для женщин ВПО

 


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“Бесплатное ультразвуковое исследование щитовидной железы женщин ВПЛ является еще одной из ряда инициатив Фонда, направленных на поддержку украинцев, их физическое и моральное восстановление во время войны. Мы считаем очень важными такие проекты, ведь они, сохраняя здоровье наших людей, становятся залогом будущего восстановления нации и восстановления страны”, – подчеркнула волонтер Фонда Вадима Столара Наталья Приходько.

 

В сообщении отметили, что в проекте принимают участие женщины ВПЛ из оккупированных и разрушенных уголков Украины, а непосредственно УЗИ проводит одна из ведущих клиник столицы. После обследования специалист дает рекомендации по дальнейшим действиям в случае, если они необходимы.

 

“Понимаем, наши несгибаемые, сколько хлопот упало на ваши хрупкие плечи, и времени на себя и проверку своего здоровья совсем не хватает. Поэтому стараемся по возможности заботиться о вас и вашем самочувствии!” – резюмировали в Фонде.

 

В Благотворительном фонде Вадима Столара подчеркивают, что уже не в первый раз организуют медицинские чек-апы для пострадавших от войны. В частности, ранее проводились бесплатные исследования крови для переживших оккупацию жителей Киевщины, а также – маммографические исследования для женщин ВПЛ для выявления риска рака молочных желез. Общий охват диагностических проектов Фонда составил более 300 граждан. Кроме того, Фонд реализует ряд социально-гуманитарных проектов для поддержки украинцев в трудные времена. Среди таких инициатив: "Восстановись", направленная на детей, потерявших одного из родителей, а также тех, кто остался без дома, "Спорт на районе" и "Психологическая поддержка", призваны физически и морально поддержать украинцев во время войны.

Фонд Вадима Столара инициировал бесплатное УЗИ щитовидной железы для женщин ВПЛ - фото 2


Фонд Вадима Столара инициировал бесплатное УЗИ щитовидной железы для женщин ВПЛ - фото 3


Фонд Вадима Столара инициировал бесплатное УЗИ щитовидной железы для женщин ВПЛ - фото 4


Фонд Вадима Столара инициировал бесплатное УЗИ щитовидной железы для женщин ВПЛ - фото 5










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