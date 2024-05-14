Фонд соцзащиты: компания семьи депутата Мялика отказывается от лиц с инвалидностью

Нардеп от фракции "За будущее" Виктор Мялик, известный тем, что владеет 158 квартирами под Киевом, имеет семейный бизнес по предоставлению в аренду и эксплуатацию недвижимого имущества. Компания парламентария "МД ПЛЮС", сейчас записанная сейчас на жену, игнорирует требования Закона Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине". Об этом свидетельствуют данные из судебного реестра,

Нардеп Виктор Мялик. Фото: из открытых источников

Так, по данным из декларации политика, ООО "МД ПЛЮС" с 2021 года, владеет его супруга Мялик Дарья Александровна. В то время как сам Мялик был удален из бенефициаров.

За 2023 год указанная фирма получила доход более чем в 19 000 000 грн. В то же время отмечается, что компания нарушает требования закона Украины об основах социальной защиты инвалидов и, несмотря на миллионные заработки, не платит 101 тыс. грн административно-хозяйственных санкций и пени. Об этом говорится в Одобрении Киевского окружного админсуда.

Как говорится в документе с иском против бизнеса нардепа обратилось Киевское областное отделение Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью.

"В Киевский окружной административный суд обратилось Киевское областное отделение Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "МД Плюс", в котором просит суд взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "МД Плюс" за невыполнение норматива, установленного частью 1 статьи 19 Закона №875-ХІІ, в пользу Киевского областного отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью денежную сумму в счет административно-хозяйственных санкций и пени за нарушение сроков уплаты административно-хозяйственных санкций в размере 101589,52 грн", — отмечается в Утверждении.

Упомянутая ч. 1 статьи 19 Закона "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине" предусматривает обязанность украинских предприятий трудоустраивать лиц с инвалидностью.

"Для предприятий, учреждений, организаций, в том числе предприятий, организаций общественных организаций лиц с инвалидностью, физических лиц, использующих наемный труд, устанавливается норматив рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью в размере четырех процентов среднесписочной численности штатных работников списочного состава за год, а если работает от 8 до 25 человек — в количестве одного рабочего места", — говорится в тексте Закона

Пока известно, что суд постановил истребовать у ООО "МД ПЛЮС" все документы относительно штатного расписания, информацию о количестве вакансий для инвалидов и данные о создании рабочих мест для трудоустройства инвалидов. В то время как истец — Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью — передать суду все доказательства относительно необоснованных отказов в трудоустройстве инвалидов по их обращениям.

Напомним, депутат Мялик подозревается в неуплате налогов на сумму 97 млн грн.





