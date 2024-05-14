Фонд соцзащиты: компания семьи депутата Мялика отказывается от лиц с инвалидностью

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Кравцев Сергей
Нардеп от фракции "За будущее" Виктор Мялик, известный тем, что владеет 158 квартирами под Киевом, имеет семейный бизнес по предоставлению в аренду и эксплуатацию недвижимого имущества. Компания парламентария "МД ПЛЮС", сейчас записанная сейчас на жену, игнорирует требования Закона Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине". Об этом свидетельствуют данные из судебного реестра,
Нардеп Виктор Мялик. Фото: из открытых источников
Так, по данным из декларации политика, ООО "МД ПЛЮС" с 2021 года, владеет его супруга Мялик Дарья Александровна. В то время как сам Мялик был удален из бенефициаров.
За 2023 год указанная фирма получила доход более чем в 19 000 000 грн. В то же время отмечается, что компания нарушает требования закона Украины об основах социальной защиты инвалидов и, несмотря на миллионные заработки, не платит 101 тыс. грн административно-хозяйственных санкций и пени. Об этом говорится в Одобрении Киевского окружного админсуда.
Как говорится в документе с иском против бизнеса нардепа обратилось Киевское областное отделение Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью.
Упомянутая ч. 1 статьи 19 Закона "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине" предусматривает обязанность украинских предприятий трудоустраивать лиц с инвалидностью.
Пока известно, что суд постановил истребовать у ООО "МД ПЛЮС" все документы относительно штатного расписания, информацию о количестве вакансий для инвалидов и данные о создании рабочих мест для трудоустройства инвалидов. В то время как истец — Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью — передать суду все доказательства относительно необоснованных отказов в трудоустройстве инвалидов по их обращениям.
Напомним, депутат Мялик подозревается в неуплате налогов на сумму 97 млн грн.
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