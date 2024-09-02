Финляндия может ввести новый запрет для россиян: кого он коснется

Финляндия планирует ввести запрет на сделки с недвижимостью для граждан России. Это решение обосновывается интересами национальной безопасности, ведь после вторжения России в Украину в Европе участились призывы к усилению контроля над подобными операциями. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, сообщает Yle.

Финляндия. Фото: из открытых источнков

"Это необходимо для того, чтобы предотвратить враждебное влияние на Финляндию сейчас и в долгосрочной перспективе", — заявил министр.

Хяккянен отметил, что запрет не коснется лиц, имеющих двойное гражданство: российское и финское. Также она не будет относиться к тем россиянам, которые имеют постоянное местожительство в Финляндии.

Он сообщил, что над законопроектом, который планируется представить в парламенте до конца текущего года, Министерство обороны Финляндии работало в течение лета 2024 года.

Министр подчеркнул, что Россия стала активнее использовать разные средства влияния, такие как саботаж и угрозы для критически важной инфраструктуры, разных видов корпоративной собственности. Он объяснил, что недвижимость не исключение.

Попытки РФ дестабилизировать Финляндию в различных сферах побудили к необходимости более жестких мер, включая запрет на сделки с недвижимостью.

По данным министра обороны Финляндии, сейчас в стране насчитывается около 3500 объектов недвижимости, принадлежащей россиянам.

Хотя в самом законопроекте Россия не упоминается, определены критерии, по которым сделки с недвижимостью могут быть полностью запрещены. Под них, по словам Хяккянена, подвергаться может только страна-сосед. В случае Финляндии опасность для нее в настоящее время представляет только РФ.

Министр обороны сообщил, что в настоящее время разрабатывается еще один законопроект, в рамках которого изучают, как предотвратить подозрительную деятельность россиян через аренду и другие операции через подставных лиц в сфере недвижимости.

Таким образом, запрет на сделки с недвижимостью для россиян будет включать в себя два закона. По словам Хяккянена, это необходимо, чтобы реализация новшеств заняла меньше времени.

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