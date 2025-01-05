Финансовые реалии украинцев: скольким не хватает денег даже на еду

ВОО "Передовые Правовые Инициативы" провел социологический опрос, который выявил материальное состояние украинцев. Лишь несколько процентов украинцев живут так, что ни в чем себе не отказывают, тогда как у других есть определенные ограничения – иногда даже не хватает на еду.

Материальное состояние украинцев

Согласно социологическому исследованию ППИ, 2,88% украинцев имеют вполне достаточно денег, чтобы ни в чем себе не отказывать. Еще 9,26%, кроме повседневных расходов, может позволить себе ежемесячную покупку бытовой техники.

Более трети украинцев — 37,14%, хватает денег на продукты, бытовые расходы и одежду, но что-то дороже приобрести сложно. Еще 41,85% респондентов указали, что им хватает только на еду, а другие бытовые расходы вызывают проблемы. А 8,87% украинцев заявили, что им достаточно часто не хватает денег на еду.

Материальное состояние украинцев

ППИ спросили, в правильном ли направлении движется ситуация в стране. Около 90% украинцев считают, что ситуация движется в неправильном направлении. Противоположного мнения придерживается только 7,6% респондентов.

В стране, кроме войны, украинцев больше всего беспокоит коррупция – 22,7%, "бусификация" при мобилизации – 13,2%, высокие тарифы на ЖКУ – 12,5%, низкий уровень зарплаты или пенсии – 12,4%. Менее 10% набрали варианты безработицы, рост цен на продукты и повышение налогов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько украинцев готовы отдать Путину четыре области.

Также "Комментарии" писали о результатах опроса, сколько украинцев будут праздновать в этом году Рождество и Новый год.