Финансовой помощи не хватает, война затягивается: почему Украине нужен план Б

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Кравцев Сергей
В случае дефицита внешнего финансирования Нацбанк будет вынужден прибегать к более жестким монетарным мерам. Кроме того, Киеву нужно выполнять свои обязательства, чтобы получить уже обещанное. Такое заявление в ходе дискуссии ЦЭС сделал замглавы НБУ Сергей Николайчук.
Нехватка финансовой помощи. Фото: из открытых источников
Он напомнил, что Украина уже сталкивалась с проблемами нестабильного финансирования. "Это были периоды, когда помощи не хватало, например, в начале 2023 года, когда была нарушена ритмичность поступлений", — сказал он. В таких условиях НБУ и Минфин нарабатывали совместные решения для избежания финансовых разрывов.
Кроме того, в 2023-2024 годах Министерству финансов приходилось активнее привлекать средства на внутреннем рынке. Со своей стороны НБУ рассматривал механизмы использования обязательных резервов для повышения потенциала заимствований.
В то же время он предостерег: ужесточение монетарной, регуляторной или фискальной политики будет иметь свои последствия.
По его словам, без обещанной помощи Украина будет вынуждена проводить более жесткую монетарную политику и активнее поддерживать бюджет различными инструментами.
Среди главных рисков Николайчук назвал не только "черные квадратики" в бюджете — то есть неидентифицированные источники финансирования, — но и необходимость соблюдения договоренностей с международными партнерами.
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