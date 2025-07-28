Финансовой помощи не хватает, война затягивается: почему Украине нужен план Б

В случае дефицита внешнего финансирования Нацбанк будет вынужден прибегать к более жестким монетарным мерам. Кроме того, Киеву нужно выполнять свои обязательства, чтобы получить уже обещанное. Такое заявление в ходе дискуссии ЦЭС сделал замглавы НБУ Сергей Николайчук.

Нехватка финансовой помощи. Фото: из открытых источников

"Наш базовый сценарий отражает наше видение, что мы будем делать в случае, когда эта потребность будет закрыта и оправдаются все другие предположения. Конечно, такого никогда не происходит", — отметил Николайчук.

Он напомнил, что Украина уже сталкивалась с проблемами нестабильного финансирования. "Это были периоды, когда помощи не хватало, например, в начале 2023 года, когда была нарушена ритмичность поступлений", — сказал он. В таких условиях НБУ и Минфин нарабатывали совместные решения для избежания финансовых разрывов.

Кроме того, в 2023-2024 годах Министерству финансов приходилось активнее привлекать средства на внутреннем рынке. Со своей стороны НБУ рассматривал механизмы использования обязательных резервов для повышения потенциала заимствований.

"У нас есть определенные планы действий на случай ситуации, если международной помощи будет недостаточно", — подчеркнул Николайчук.

В то же время он предостерег: ужесточение монетарной, регуляторной или фискальной политики будет иметь свои последствия.

"Все имеет свою цену. К сожалению, у нас не существует бесплатного обеда", — заявил представитель НБУ.

По его словам, без обещанной помощи Украина будет вынуждена проводить более жесткую монетарную политику и активнее поддерживать бюджет различными инструментами.

Среди главных рисков Николайчук назвал не только "черные квадратики" в бюджете — то есть неидентифицированные источники финансирования, — но и необходимость соблюдения договоренностей с международными партнерами.

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