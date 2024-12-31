Financial Times дали 20 предсказаний на 2024 год: 15 сбылось, в том числе и об Украине

Ежегодно в конце декабря Financial Times публикует свои прогнозы по главным событиям, которые могут определить мировую повестку дня в следующем году. Для 2024 года издание сделало 20 предсказаний, из которых 15 оказались правильными. Этот результат подчеркивает высокую аналитическую способность газеты, ведь 75% прогнозов оправдались.

В 2024 году сбылось 15 прогнозов Financial Times. Фото из открытых источников

Сбывшиеся прогнозы Financial Times на 2024

1. Продолжат ли США и ЕС финансировать Украину? – Да.

2. Станет ли 2024 самый жарким за всю историю наблюдений за 2023 год? – Да.

3. Спровоцирует ли война Израиля и ХАМАС полномасштабный региональный конфликт? – Нет.

4. Достигнет ли США "мягкой посадки" по инфляции? – Да.

5. Станет ли Кир Стармер премьер-министром Великобритании? – Да.

6. Упадет ли экономический рост Китая до 3% или меньше? – Нет.

7. Спровоцирует ли смена президента на Тайване нападение Китая? – Нет.

8. Получит ли Урсула фон дер Ляен второй срок в должности президента Европейской комиссии? – Да.

9. Упадут ли голоса АНК ниже 50% на выборах в Южной Африке? – Да.

10. Долларизирует ли Аргентина свою экономику? – Нет.

11. Превзойдут ли возобновляемые источники энергии уголь в мировом производстве электроэнергии? – Нет.

12. Сэма Альтмана снова уволят из OpenAI? – Нет.

13. Возобновятся ли рынки капитала для IPO? – Да.

14. Закончит ли Novo Nordisk год как самая дорогая компания Европы? – Да.

15. Заработают ли женщины поп-звезды больше, чем мужчины в концертных турах? – Нет.

Несостоявшиеся прогнозы Financial Times на 2024 год

1. Дональд Трамп снова станет президентом США? – Нет.

2. Увеличит ли Банк Японии ставки выше нуля? – Нет.

3. Обанкротится ли социальная сеть Илона Маска X? – Да.

4. Британия вернет Греции Мраморы Парфенона? – Да.

5. Вернутся ли инвесторы в облигации? – Да.

Прогнозы Financial Times показывают высокую точность в вопросах геополитики, экономики и климата. Это подтверждает, что глобальные аналитики имеют доступ к самым актуальным данным и способность предусматривать ключевые тренды. Однако ряд ложных прогнозов напоминают о сложности современного мира и невозможности учесть все факторы, влияющие на развитие событий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в США прогнозируют потерю Украиной значительной территории до весны 2025 года.

Также "Комментарии" писали об Орбане, который дал прогноз, когда закончится война в Украине.