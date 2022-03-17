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Фиксация экопреступлений во время войны: как и куда сообщать о нарушении

Экологические преступления фиксируются Государственной экологической инспекцией

сегодня, 12:39
Автор:

Козлова Альбіна
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Фиксация экопреступлений во время войны: как и куда сообщать о нарушении

Фото иллюстративное / Pixabay

В Украине создан оперативный Штаб по фиксации экопреступлений, чтобы украинцы могли сообщать Государственную экологическую службу о нарушении в сфере экологии во время боевых действий. Об этом сообщают в пресс-службе Госэкоинспекции.

Украинцы могут воспользоваться чатботом EcoShkodaBot или зайти на сайт Shtab.gov.ua. На сайте есть каналы коммуникации – телефон, электронная почта, чатбот. Для информирования об экопреступлениях следует указать геолокацию или четкий адрес чрезвычайной ситуации; кратко описать самую чрезвычайную ситуацию (пожар, загрязнение и т.п.); указать владельца или субъекта хозяйствования (кто пострадал, в случае наличия информации) и личные данные информатора.

Какую информацию собирают экологи:

— взрывы, бомбардировки складов горюче-смазочных материалов, хранилищ нефтепродуктов, предприятий, которые могут использовать опасные и/или химические вещества в производстве;

— повреждение, разрушение или остановку деятельности очистных сооружений, очищающих стоки перед сбросом в водные объекты – водоканалы, промышленные объекты;

— разрушение дамб полей фильтрации и утечка отходов на рельефе местности;

— разрушение очистных или гидротехнических сооружений; воспламенение (горение, тление) мест удаления отходов – мусорных полигонов;

— повреждение почвенного покрова, горения, рубки лесов, особенно на территориях природо-заповедного фонда.

— отравление или другой массовый падеж животных.

Штаб при Госэкоинспекции фиксирует экопреступления, которые совершают российские оккупанты, и осуществляют постоянный учет повреждений объектов инфраструктуры, которые могут вызвать загрязнение окружающей среды.

Как сообщал портал, экологи рассказали о ситуации с загрязнением Черного моря. В Киеве прошел круглый стол "Экологическая ответственность бизнеса", инициатором которой выступила Эко-Гильдия Украины.



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Источник: https://www.facebook.com/deiukr/
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