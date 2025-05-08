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Фицо не на шутку испугался парада Путина: принято кардинальное решение

В политике запланировано проведение ряда двусторонних переговоров

сегодня, 09:35
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Клименко Елена

В программе визита премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву не предусмотрено участие в параде на Красной площади, говорится в сообщении на официальной странице правительства Словакии в социальной сети Facebook.

Фицо не на шутку испугался парада Путина: принято кардинальное решение

Роберт Фицо. Фото: Reuters

Согласно информации, первый пункт программы предусматривает, что Фицо примет участие в церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата. Кроме того, визит включает двусторонние переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, китайским лидером Си Цзиньпином, бразильским президентом Лулой да Сильвой и генеральным секретарем коммунистической партии Вьетнама То Ламом.

Однако участие Фицо в параде на Красной площади не предусмотрено в официальной программе его визита.

Согласно информации издания Aktuality, будь Фицо на параде, он стал бы свидетелем марша военных, которые недавно принимали участие в боевых действиях против Украины.

В Москву уже прибыл президент Сербии Александр Вучич. Из-за атаки беспилотников 7 мая Россия закрыла воздушное пространство, что заставило самолет Вучича приземлиться в Баку. Ранее в Россию прибыли президент Венесуэлы Николас Мадуро, лидер Бразилии Лула да Сильва и президент Кубы Мигель Диас-Канель. Президент Китая Си Цзиньпин также прибыл в Москву для участия в военном параде 9 мая.

Кроме того, сообщалось, что депутаты Европарламента от левопопулистской партии "Союз Сары Вагенкнехт" планируют приехать в Москву на парад 9 мая. Вместе с ними в Россию отправятся еще трое евродепутатов из Чехии, Кипра и Словакии.

Ранее "Комментарии" писали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил решительное несогласие с новым планом Европейской комиссии, предусматривающим полный отказ от импорта российских энергоносителей до 2027 года.



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