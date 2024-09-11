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Фейк от окупантов: ампутация ради ВСУ оказалась очередной пропагандой

Центр противодействия дезинформации развенчивает фейк об украинском художнике и его "жертве" ради ВСУ.

сегодня, 11:49
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Черновалова Кристина

Недавно в интернете появился фейковый сюжет, вирусно распространяемый вражескими Telegram-каналами, где украинский художник якобы ампутировал себе концовку "в знак солидарности" с военнослужащими ВСУ. Сюжет, якобы созданный на телеканале Euro.news, заявлял, что таким образом художник планировал собрать 1 миллион евро в поддержку украинской армии. Однако Центр противодействия дезинформации официально опроверг этот сюжет, подчеркнув, что такого материала никогда не существовало на ресурсах телеканала, и это еще один пример манипуляции и использования имени известных медиа для повышения доверия к фейку.

Фейк от окупантов: ампутация ради ВСУ оказалась очередной пропагандой

Оккупанты распространили фейковый сюжет об украинском художнике

По данным Центра, в сюжете не показано лицо "главного героя", и ни одна поисковая система не идентифицирует личность как известного украинского художника. Это четкий показатель, что цель фейка — не только дискредитация, но и попытка внести замешательство и недоверие среди международного сообщества.

“На самом деле, такого сюжета на официальных ресурсах телеканала не существует. Пропагандисты использовали имя известного медиа для повышения доверия к фейку. Кроме того, в сюжете не показывают лицо "главного героя", а поисковая система не идентифицирует такого украинского художника”, — отметили в Центре.

В контексте более широкой информационной войны, недавно российские фейкоробы распространяли лживый сюжет от имени BBC, утверждая, что трое украинских бизнесменов пожертвовали 8 миллионов долларов на предвыборную кампанию Дональда Трампа.

Эксперты обращают внимание на рост количества фейков, направленных на подрыв доверия к украинскому государству и его институтам.

"Доверяйте только проверенным источникам информации", — призвали в Центре противодействия дезинформации



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Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/?locale=uk_UA
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