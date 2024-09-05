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Фейк о мобилизации: Кабмин разоблачил поддельный документ

Документ о мобилизации, подписанный Шмыгалем, оказался фейком: официальное заявление Кабмина

сегодня, 16:47
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Черновалова Кристина

Украинские пользователи социальных сетей и мессенджеров активно обсуждают официальный документ, появившийся в некоторых Telegram-каналах. Согласно тексту документа, предусматривается наказание родственников уклоняющихся от мобилизации в Украине лиц. Также отмечено, что этот документ подписан премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Фейк о мобилизации: Кабмин разоблачил поддельный документ

Фейк о наказании родственников уклонистов

Секретариат Кабинета Министров Украины официально опроверг фейковый документ, активно распространяющийся во вражеских Telegram-каналах. Правительство Украины заявляет, что этот документ является подлогом и направлен на создание паники среди населения. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.                                                   

Кроме того, что документ имеет грамматические ошибки, указанный в нем номер не соответствует стандартам Кабинета Министров. Также установлено, что документ с таким исходным номером в 2024 году вообще не существует”, — говорится в сообщении Центра.


Фейк о мобилизации: Кабмин разоблачил поддельный документ - фото 2

Распространение подобных фейковых документов, по словам представителей Кабинета Министров, является частью информационной войны, направленной на подрыв доверия к украинским институтам и создание хаоса в обществе.

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Источник: https://www.facebook.com/photo?fbid=528753599673710&set=a.117239117491829&locale=uk_UA
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