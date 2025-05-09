Феерическое 8 мая: Трамп получил два подарка в один день

Президент США Дональд Трамп фактически получил два подарка в один день. Речь идет о ратификации Верховной Радой Украины "Соглашения о ископаемых" и избрании новым Римским Папой американского кардинала, а он еще и зарегистрирован как республиканец. America first! Об этом у себя в Facebook пишет политический эксперт Владимир Фесенко.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"А все смеялись над картинкой, где Трамп изображен в образе Папы Римского, и над словами Трампа, что он "хозяин мира". Вот и посмеялись. Конечно, это с моей стороны сарказм и троллинг. Но в каждой шутке есть немного такой, над чем стоит задуматься. Представляю, сколько сейчас появится конспирологии по Трампу и выбору "американского Папы". В Московии это, кстати, уже началось. Но у меня другое чувство, пока чисто интуитивное. Символические подарки Трампу действительно не принесут для него ничего значимого", – отметил эксперт.

Владимир Фесенко говорит, что Папа Лев ХIV будет работать не на Трампа, а в интересах сохранения единства католического мира и удержания его позиций. Здесь другой сюжет будет интересен. Оба потенциальных политических наследника Трампа, говорится о Джей Ди Венсе и Марке Рубио, являются католиками. И связи с новым папой Римским, его потенциальная поддержка будут для них далеко не лишними. Но к 2028 году еще много времени и многое может измениться, особенно в США.

По словам политолога, "Соглашение о ископаемых" на данный момент имеет скорее политическое значение, и пока больше для нас, чем для Трампа. Президент США получает скорее символический приз, который принесет какие-то реальные доходы тогда, когда Трамп уже не будет президентом США, а может и уйдет в мир иной. В конце концов, реальное влияние вчерашних событий мы увидим впоследствии.

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