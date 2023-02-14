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Favbet Foundation запустил бесплатную программу обучения пострадавших от войны детей программированию

Благотворительный фонд Favbet Foundation запускает программу, призванную помочь получить качественное ИТ-образование детям

сегодня, 16:54
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Автор:

Slava Kot

Благотворительный фонд Favbet Foundation запустил программу бесплатного обучения детей со всей Украины, которые испытывают негативное влияние войны и ограничены в доступе к качественному и новейшему образованию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт фонда.

Favbet Foundation запустил бесплатную программу обучения пострадавших от войны детей программированию

Favbet Foundation запустил бесплатную программу для обучения детей


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Подрядчиком в реализации образовательного проекта выступит сеть Code Club Украина, имеющая опыт разработки аналогичных программ. Программа инициирована и реализована на средства Favbet Foundation. Она призвана помочь получить качественное ИТ-образование детям военнослужащих, которые сейчас защищают страну, вынужденных переселенцев, семей из наиболее пострадавших регионов и вообще всем детям, нуждающимся в знаниях и возможностях для развития будущей Украины.

"Мы хотим быть активными участниками процесса формирования правильной культуры и среды для развития человека с детства в нашей стране. Стараемся знать и понимать, какими вырастут те дети, которые через несколько лет придут учиться в университет, будут делать новые научные открытия, создавать бизнесы, становиться преподавателями", — отмечают в Favbet Foundation, выступившем партнером образовательного проекта — нового курса Python.

В ближайшее время будет объявлен набор учащихся и менторов.

Favbet Foundation запустил бесплатную программу обучения пострадавших от войны детей программированию - фото 2

Напомним, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный компанией Favbet в 2020 году, чтобы систематизировать и расширить свою благотворительную деятельность. Целью фонда стало создание благоприятной среды для спортивного и счастливого будущего страны, а миссией – инвестиции в образование, спорт и технологии для обеспечения развития нового поколения и сохранения талантов в Украине.

С начала полномасштабного вторжения большинство проектов фонда направлено на помощь Вооруженным силам Украины. При содействии фонда ВСУ и другие силы обороны регулярно получают авто, технические средства, дроны, амуницию и все необходимое на передовой.



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