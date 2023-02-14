Favbet Foundation запустил бесплатную программу обучения пострадавших от войны детей программированию

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Slava Kot
Благотворительный фонд Favbet Foundation запустил программу бесплатного обучения детей со всей Украины, которые испытывают негативное влияние войны и ограничены в доступе к качественному и новейшему образованию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт фонда.
Favbet Foundation запустил бесплатную программу для обучения детей
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Подрядчиком в реализации образовательного проекта выступит сеть Code Club Украина, имеющая опыт разработки аналогичных программ. Программа инициирована и реализована на средства Favbet Foundation. Она призвана помочь получить качественное ИТ-образование детям военнослужащих, которые сейчас защищают страну, вынужденных переселенцев, семей из наиболее пострадавших регионов и вообще всем детям, нуждающимся в знаниях и возможностях для развития будущей Украины.
В ближайшее время будет объявлен набор учащихся и менторов.
Напомним, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный компанией Favbet в 2020 году, чтобы систематизировать и расширить свою благотворительную деятельность. Целью фонда стало создание благоприятной среды для спортивного и счастливого будущего страны, а миссией – инвестиции в образование, спорт и технологии для обеспечения развития нового поколения и сохранения талантов в Украине.
С начала полномасштабного вторжения большинство проектов фонда направлено на помощь Вооруженным силам Украины. При содействии фонда ВСУ и другие силы обороны регулярно получают авто, технические средства, дроны, амуницию и все необходимое на передовой.
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