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Favbet Foundation анонсирует бесплатные спортивные секции для детей

Оплата за спортивные занятия осуществляется при содействии фонда Favbet Foundation

сегодня, 19:12
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Автор:

Лиля Воробьева

Благотворительный фонд Favbet Foundation начал сотрудничество с детско-юношескими спортивными школами в рамках проекта "Сильнейшие вместе" программы "Клуб Супергероев", сосредоточенной на помощи детям внутренне перемещенных лиц и военнослужащих. Об этом сообщает фонд .

Favbet Foundation анонсирует бесплатные спортивные секции для детей

Favbet Foundation анонсирует бесплатные спортивные секции для детей (фото из открытых источников)

Оплата за спортивные занятия производится при содействии фонда Favbet Foundation.


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Дети смогут бесплатно посещать одну из нескольких спортивных секций в Киеве.

Это футбол и баскетбол в Деснянском районном в г.  Киеве Центре физического здоровья населения "Спорт для всех" (заполнить форму можно по ссылке ), а также бокс и борьба в бойцовском клубе SpartaBox (заполнить форму можно по ссылке ).

"Команда благотворительного фонда верит, что у детей есть будущее в Украине, которая является лидером цивилизованного мира и имеет все мощности для развития спорта. Поэтому мы пытаемся создавать возможности, которые откроют новые суперсилы у детей именно в сфере спорта. Дети заслуживают развития в своем любимом спортивном направлении, а мы готовы делать все необходимое для этого", – рассказал куратор проектов Favbet Foundation Евгений Бондарь.

Favbet Foundation анонсирует бесплатные спортивные секции для детей - фото 2

Количество свободных мест в секциях ограничено.

Проект "Сильнее вместе" программы "Клуб Супергероев" сосредоточен на помощи детям ВПЛ и военнослужащих, а также детям из социально уязвимых групп. Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году.

Целью фонда стало создание благоприятной среды для счастливого будущего страны, а миссией – инвестиции в образование, спорт и технологии для обеспечения развития нового поколения и сохранения талантов в Украине.



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Источник: http://%28https//www.facebook.com/FavbetFoundation)
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