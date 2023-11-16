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Фармкомпания «Здоровье» профинансировала турнир по вольной борьбе памяти Леонида Дуная

Фармацевтическая компания «Здоровье», ежегодно поддерживающая проведение памятного турнира в Харькове уже более 10 лет

сегодня, 14:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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12 ноября в Харькове прошел Открытый городской турнир по вольной борьбе среди младших юношей, посвященный памяти Заслуженного тренера Украины, мастера спорта УССР Леонида Александровича Дуная.

Фармкомпания «Здоровье» профинансировала турнир по вольной борьбе памяти Леонида Дуная

Фармкомпания «Здоровье» профинансировала турнир по вольной борьбе

В соревнованиях приняло участие более 100 спортсменов из Харькова и Харьковской области. Фактически, он стал отборочным для сборной команды Харьковской области для участия в Чемпионате Украины.


Благодаря фармацевтической компании "Здоровье" во главе с председателем наблюдательного совета Александром Доровским и общественной организации "Федерация спортивной борьбы" Харькова во главе с Евгением Ручкой мероприятие как всегда прошло на высоком уровне. С 1991 года в Харькове традиционно проводили турнир на Кубок Леонида Дуная, а с 2011 года – турнир его памяти.

"Юные спортсмены Харьковщины сейчас тренируются в сверхсложных условиях. Поэтому мы провели турнир, чтобы сплотить и укрепить спортивное сообщество в нашем родном Харькове. Именно спорт дает здоровье и силу духа нашему будущему поколению. А это необходимо, чтобы наша страна была сильной и независимой. ", — отметил на открытии турнира Владимир Новиков, директор фармкомпании "Здоровье".

С началом российской агрессии, компания "Здоровье" не прекратила помогать молодым борцам Харьковщины и делает все возможное, чтобы талантливые ребята боролись и побеждали.

На торжественном открытии соревнований начальник Управления по делам молодежи и спорта Харьковской ОГА Константин Ананченко наградил директора ООО Фармацевтическая компания "Здоровье" Владимира Новикова почетной грамотой за личный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Харьковской области.

Фармкомпания «Здоровье» профинансировала турнир по вольной борьбе памяти Леонида Дуная - фото 2

Денежными призами от фармацевтической компании "Здоровье" были награждены призеры среди занявших с первого по третье места младших юношей, а также ученики Леонида Дуная, ветераны вольной борьбы Харькова. Также для проведения соревнований "Здоровье" приобрело детям борцовский ковер, на котором будут дальше тренироваться юные спортсмены Харькова.

Организаторы выражают искреннюю благодарность воинам ВСУ, благодаря мужеству которых имели возможность провести этот турнир во время войны. Ведь именно благодаря нашей армии украинские дети могут сегодня тренироваться, соревноваться, побеждать, получать награды.





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