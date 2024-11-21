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Фармкомпания «Здоровье» продолжает поддерживать харьковских спортсменов

Фармкомпания «Здоровье» много лет занимается спортсменами Харьковщины и способствует развитию спорта в это сложное время Компания является спонсором баскетбольного клуба «Харьковские Соколы», который уверенно лидирует в Высшей Лиге Украины

сегодня, 11:37
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Кравцев Сергей

БК "Харьковские Соколы" имеет давнюю историю, его хорошо знают и уважают в родном городе. Клуб поддерживает много преданных болельщиков. К сожалению из-за ситуации в сфере безопасности сейчас в Харькове не проводятся игры. А многие вынуждены были покинуть родной город. И все же, в каком городе не играла бы команда, с трибун за спортсменов болеют их поклонники.

Фармкомпания «Здоровье» продолжает поддерживать харьковских спортсменов

Фармкомпания «Здоровье» поддерживает харьковских спортсменов

По-прежнему в этом сезоне партнером команды является харьковская фармацевтическая компания "Здоровье". Ее помощь способствует развитию команды и украинского баскетбола в целом.

"Компания "Здоровье" поддерживает команду финансово. Эта помощь очень важна. Большая благодарность компании за поддержку "Харьковских Соколов" и баскетболу в Несокрушимом Харькове", — отметили представители клуба.

В регулярном чемпионате Высшей лиги Федерации баскетбола Украины соревнуются 9 команд. Команда "Харьковские Соколы" сыграла пять игр в двух турах, проходивших в Киеве и Южном. По итогам двух игровых недель харьковчане занимают первую строчку рейтинга.

Двое игроков команды — Вадим Заплотинский и Дмитрий Мартынов — попадали в пятерку лучших игровой недели Высшей лиги.

В фармкомпании "Здоровье" отметили, что для них важно популяризировать здоровый образ жизни среди молодежи. А такие мощные команды лучше презентуют баскетбол и поощряют к спорту.

Напомним, что уже много лет подряд фармкомпания "Здоровье" занимается молодыми спортсменами и является постоянным спонсором чемпионатов по спортивной борьбе в Харькове. Неоднократно победителями во всеукраинских и международных соревнованиях становились и сотрудники компании.

"Заботиться о здоровье украинцев — наша главная миссия. Поэтому мы поддерживаем спорт, поощряем активный образ жизни, помогаем восстанавливать ментальное и физическое здоровье и производим качественные лекарственные средства. Это все важно для будущего нашей страны, которое мы отстаиваем все вместе ", — подчеркнул Александр Доровский, учредитель ООО "Корпорация "Здоровье"".

Фармкомпания «Здоровье» продолжает поддерживать харьковских спортсменов - фото 2




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