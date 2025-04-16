Фармацевтические компании наплевали на приказ Зеленского: что известно

Несмотря на публичные заявления президента Владимира Зеленского и принятое решение СНБО, фармацевтические компании в Украине не выполнили призыв к снижению цен на лекарства. Напротив, стоимость подавляющего большинства препаратов только возросла. Об этом сообщил экономический обозреватель Сергей Лямец.

Цены на лекарства. Фото: 24 Канал

По его словам, вместо обещанного удешевления наблюдается противоположная тенденция: 95% лекарств на рынке подорожали, а не стали доступнее для населения.

"На деле мы видим, как доходы были перераспределены в пользу ограниченной группы производителей. В результате стоимость медикаментов для людей выросла", — констатирует Лямец.

Снижение цен должно коснуться лишь ограниченного списка из 100 препаратов, занимающих менее 5% рынка. В то же время остальные медикаменты остались без изменений или наоборот — подорожали. Лямец отмечает, что именно аптеки потеряли больше всего из-за отмены маркетинговых соглашений с производителями, ведь сэкономленные на этих схемах средства последние оставили себе.

"Вместо того чтобы снизить стоимость товара для конечного потребителя, компании просто оставили дополнительную прибыль у себя в кармане. Речь идет о сотнях миллионов гривен ежемесячно", — подчеркивает эксперт.

Он также предостерегает, что такая ситуация несет серьезные риски для аптечной сети, особенно в регионах, приближенных к зоне боевых действий, где закрытие аптек может оставить людей без доступа к жизненно необходимым медикаментам.

"Фактически государство потеряло контроль над исполнением решений. Люди не увидели снижения цен — только удорожание. Причем подешевели преимущественно препараты, не имеющие ключевого значения", — добавляет Лямец.

Он считает, что текущая политика создала антиконкурентные условия, когда производители сохранили свою прибыль, а аптеки пытаются компенсировать потери за счет повышения цен на другие позиции.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что с марта в Украине снизили на 30% цены на 100 наиболее употребляемых украинских лекарств. Выполняется ли это – проверил министр здравоохранения Виктор Ляшко, посетив аптеки в Полтавской области.