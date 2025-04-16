Фармацевтические компании наплевали на приказ Зеленского: что известно

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Клименко Елена
Несмотря на публичные заявления президента Владимира Зеленского и принятое решение СНБО, фармацевтические компании в Украине не выполнили призыв к снижению цен на лекарства. Напротив, стоимость подавляющего большинства препаратов только возросла. Об этом сообщил экономический обозреватель Сергей Лямец.
Цены на лекарства. Фото: 24 Канал
По его словам, вместо обещанного удешевления наблюдается противоположная тенденция: 95% лекарств на рынке подорожали, а не стали доступнее для населения.
Снижение цен должно коснуться лишь ограниченного списка из 100 препаратов, занимающих менее 5% рынка. В то же время остальные медикаменты остались без изменений или наоборот — подорожали. Лямец отмечает, что именно аптеки потеряли больше всего из-за отмены маркетинговых соглашений с производителями, ведь сэкономленные на этих схемах средства последние оставили себе.
Он также предостерегает, что такая ситуация несет серьезные риски для аптечной сети, особенно в регионах, приближенных к зоне боевых действий, где закрытие аптек может оставить людей без доступа к жизненно необходимым медикаментам.
Он считает, что текущая политика создала антиконкурентные условия, когда производители сохранили свою прибыль, а аптеки пытаются компенсировать потери за счет повышения цен на другие позиции.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что с марта в Украине снизили на 30% цены на 100 наиболее употребляемых украинских лекарств. Выполняется ли это – проверил министр здравоохранения Виктор Ляшко, посетив аптеки в Полтавской области.
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