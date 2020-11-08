Фальсификации на выборах: протестующих в Грузии разгоняют водометами

Грузинская полиция обстреляла из водометов сотни демонстрантов, собравшихся в воскресенье у Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Люди призывали оппозицию к проведению повторных выборов из-за фальсификаций.

Фото: @sophikovasadze

Небольшие группы протестующих начали забрасывать полицию камнями. Демонстранты двинулись к зданию ЦИК со стороны главного проспекта столицы. Полиция сообщила, что протестующие пытались штурмовать здание ЦИК.

"Поскольку протестующие применили насилие и не подчинялись указаниям полиции, Министерство внутренних дел использовало пропорциональную силу в пределах своих полномочий", — говорится в заявлении министерства.

Согласно официальным результатам, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 48,23% голосов, а крупнейшая оппозиционная партия, ЕНД, получила 27,18%. Оппозиция обвиняет правящую партию и ее сторонников в подкупе голосов, угрозах в адрес избирателей и наблюдателей, а также в нарушениях в процессе подсчета голосов. Лидеры "Грузинской мечты" отвергли обвинения.



Ранее "Комментарии" сообщали, что акция протеста против карантинных ограничений в Ливерпуле переросла в насилие и столкновения с полицией.



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