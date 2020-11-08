Фальсификации на выборах: протестующих в Грузии разгоняют водометами

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Татьяна Лозовенко
Грузинская полиция обстреляла из водометов сотни демонстрантов, собравшихся в воскресенье у Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Люди призывали оппозицию к проведению повторных выборов из-за фальсификаций.
Фото: @sophikovasadze
Небольшие группы протестующих начали забрасывать полицию камнями. Демонстранты двинулись к зданию ЦИК со стороны главного проспекта столицы. Полиция сообщила, что протестующие пытались штурмовать здание ЦИК.
Согласно официальным результатам, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 48,23% голосов, а крупнейшая оппозиционная партия, ЕНД, получила 27,18%. Оппозиция обвиняет правящую партию и ее сторонников в подкупе голосов, угрозах в адрес избирателей и наблюдателей, а также в нарушениях в процессе подсчета голосов. Лидеры "Грузинской мечты" отвергли обвинения.
Ранее "Комментарии" сообщали, что акция протеста против карантинных ограничений в Ливерпуле переросла в насилие и столкновения с полицией.
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