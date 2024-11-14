Фальшивые справки, подкуп, взятки: как депутаты и военные чиновники помогали ухилянтам

Служба безопасности Украины и Нацполиция провели серию громких задержаний: разоблачены шесть новых схем, с помощью которых украинские мужчины призывного возраста пытались избежать мобилизации или нелегально уехать за границу. Среди задержанных оказались депутат горсовета, чиновники военных комиссариатов, бывшие руководители портов и другие организаторы.

В Украине разоблачена масштабная сеть по продаже фиктивных справок

На Черниговщине депутат горсовета помогала мужчинам фиктивно поступать в местный колледж. После этого они получали статус студентов, что позволяло избежать службы. Ее услуги пользовались большим спросом, а цена такой "помощи" достигала нескольких тысяч долларов.

В Хмельницкой области руководитель районного военкомата попался на взятке. За деньги он оформлял поддельные медицинские документы, подтверждающие непригодность к службе. Похожая схема действовала и на Донбассе: здесь другой руководитель военкомата по фиктивным справкам "списывал" мужчин по учету, позволяя им избежать мобилизации.

Сумщина поразила еще большей "находчивостью": двое руководителей благотворительного фонда вместе с сообщниками выдавали уклоняющих волонтеров, оформляя для них фальшивые документы, позволявшие выезжать за границу без проблем.

В Одесской области в схемах фигурирует бывший руководитель морского порта и один из его сотрудников. Они продавали поддельные медицинские справки об инвалидности, в частности, используя связи с врачами местной МСЭК. За такую "инвалидность" тоже приходилось заплатить немалую сумму.

В Черкассах разоблачен рецидивист, который притворялся военным и за деньги обещал организовать "госпитализацию" с вымышленными тяжелыми диагнозами. После получения фальшивых медицинских справок мужчин "списывали" по военному учету.

Все участники этих схем уже объявили подозрения по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают серьезную ответственность – до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Задержанные обвиняются в препятствовании деятельности ВСУ, принятии взяток, подделке документов и незаконной переправке лиц через границу.



