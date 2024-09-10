Евросуд оштрафовал Apple и Google на миллиарды евро за нарушение законов

Важное решение Евросуда: Apple и Google получили большие штрафы за нарушение европейских законов. Европейский суд поддержал обвинения Еврокомиссии в отношении Apple, которая платила очень малые налоги в Ирландии, и Google, предпочитавший свои продукты в поисковых результатах. Об этом сообщает Politico и Euronews.

ЕС взимает штрафы с Apple и Google

Дело Apple

Технологический гигант Apple вместе с Ирландией проиграли судебную борьбу, в которой Еврокомиссия требовала возврата 13 миллиардов евро, уплаченных по чрезвычайно низкой ставке корпоративного налога — всего 0.005%. Суд ЕС отметил, что Ирландия предоставила компании Apple незаконную помощь, дававшую ей несправедливое преимущество над конкурентами. Это решение аннулирует предыдущий вердикт, который был в пользу Apple, утверждая, что Еврокомиссия не смогла доказать нарушение. Впрочем, новое решение обязывает Apple выплатить эту сумму, включающую основные долги и начисленные проценты.

Дело Google

В другом решении суд поддержал штраф в размере €2,4 миллиарда против Google за злоупотребление доминированием на рынке поисковых систем, где компания предпочитала собственные сервисы в поисковых результатах, вредя конкурентам. Это стало одним из серии штрафов, наложенных на Google Еврокомиссией, которые в общей сложности составляют более 8 миллиардов евро. ЕС утверждает, что такое поведение компании ограничивает здоровую конкуренцию и инновации на рынке.

Ранее "Комментарии" писали, что Apple в этом году решила отойти от своей традиции и перенести презентацию нового iPhone на 9 сентября. Обычно компания представляет новинки во вторник, но в этот раз решила поменять планы.