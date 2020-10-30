Евросоюз согласовал политику борьбы с пандемией

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что в Европейском Союзе согласовали единую политику борьбы с пандемией. Об этом она заявила во время конференции глав государств стран ЕС, передает The Guardian.

ФОТО: 24 канал

Глава Еврокомиссии признала тяжесть ситуации с пандемией и призвала государства действовать в борьбе с коронавирусом.

"Положение тяжелое, очень тяжелое. Число заражений и госпитализаций растет. И смертных случаев — тоже. К счастью не так быстро, потому что сегодня мы лучше понимаем, как лечить больных с ковидом и как противостоять болезни. Но наши санитарные системы не справятся с распространением инфекции, если мы не будем действовать. И мы в ЕС должны действовать слаженно", — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она также отметила пять выводов о совместных действиях стран ЕС:

Первое – обмен точными и полными данными с использованием платформы Европейского центра контроля над заболеваниями (ECDC).

Второе – обмен опытом специалистами высокого уровня.

Третье – массовое тестирование на COVID-19.

Четвертое – наблюдение и отслеживание контактов заболевших коронавирусом.

Пятое – вакцинация. При этом председатель отметила, что все страны ЕС на одинаковых условиях будут получать вакцины, утвержденные Европейским агентством лекарственных препаратов.

Напомним, что количество заболевших коронавирусом в Украине резко возросло.





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