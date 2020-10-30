Евросоюз согласовал политику борьбы с пандемией

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Елизавета Черных
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что в Европейском Союзе согласовали единую политику борьбы с пандемией. Об этом она заявила во время конференции глав государств стран ЕС, передает The Guardian.
ФОТО: 24 канал
Глава Еврокомиссии признала тяжесть ситуации с пандемией и призвала государства действовать в борьбе с коронавирусом.
Она также отметила пять выводов о совместных действиях стран ЕС:
Первое – обмен точными и полными данными с использованием платформы Европейского центра контроля над заболеваниями (ECDC).
Второе – обмен опытом специалистами высокого уровня.
Третье – массовое тестирование на COVID-19.
Четвертое – наблюдение и отслеживание контактов заболевших коронавирусом.
Пятое – вакцинация. При этом председатель отметила, что все страны ЕС на одинаковых условиях будут получать вакцины, утвержденные Европейским агентством лекарственных препаратов.
Напомним, что количество заболевших коронавирусом в Украине резко возросло.
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