Евросоюз может запретить соцсети для детей младше 15 лет

В Европейском Союзе могут ввести возрастные ограничения для детей, которые пользуются социальными сетями. Франция призвала Польшу, которая в январе начнет председательствовать в Совете ЕС, поддержать эту инициативу. Основная идея — запретить доступ к соцсетям для детей в возрасте до 15 лет. Об этом сообщает издание Politico.

Дети с телефонами в руках: новые правила ЕС

Во Франции уже действует законопроект, который регулирует использование соцсетей детьми. Теперь французские чиновники хотят, чтобы подобные ограничения действовали во всех странах ЕС.

Французские власти считают, что Европа должна брать пример с Австралии, где доступ к соцсетям запрещен детям до 16 лет. Министр образования Франции Анн Женете во время встречи с коллегами из ЕС подчеркнула, что ситуация требует срочных действий. По ее словам, влияние соцсетей на детей стало настоящей проблемой, и без ограничений не обойтись.

Кроме этого, премьер-министр Дании Метте Фредериксен также поддержала инициативу установить минимальный возраст для доступа к соцсетям — не менее 15 лет. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уже инициировала исследование о том, как социальные сети влияют на психическое здоровье молодежи.

Франция предлагает комплексный подход к использованию гаджетов детьми.

— До 3 лет – никакого контакта детей с гаджетами.

— От 3 до 6 лет – только под наблюдением взрослых.

— До 11 лет – без мобильных телефонов.

— До 15 лет – без соцсетей

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