logo

BTC/USD

84122.25

ETH/USD

1969.99

LTC/USD

93.33

USD/UAH

41.69

EUR/UAH

45.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Европейские туристы боятся ездить в США: в чем причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Европейские туристы боятся ездить в США: в чем причина

AP пишет о том, что Европу всколыхнула серия жестких задержаний на границе США

сегодня, 11:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

С момента вступления в должность 47-го президента США Дональда Трампа, на пограничных переходах страны произошел ряд резонансных инцидентов с иностранными туристами, которых останавливали и держали под стражей в течение нескольких недель в иммиграционных центрах, прежде, чем им разрешили улететь домой за свой счет. Об этом пишет Associated Press.

Европейские туристы боятся ездить в США: в чем причина

Туристы. Фото: из открытых источников

В частности, подобный неприятный инцидент произошал с американской Леннон Тайлер и ее женихом Лукасом Силаффом, гражданином Германии. Пара часто совершала поездки в Мексику, когда мужчина приезжал в США, так как им было туда удобно добираться наземным транспортом.

Однако в прошлом месяце, когда они возвращались из Тихуаны, американские пограничники надели наручники на саму Тайлер, гражданку США, и приковали ее цепью к скамейке, в то время как ее жених был обвинен в нарушении правил его 90-дневного туристического пребывания в США. Через четыре часа Тайлер разрешили уехать, но она заявила, что ей не дали никакой информации о местонахождении ее жениха. В итоге Лукас провел 16 дней в переполненном иммиграционном центре содержания под стражей США, прежде чем ему разрешили вылететь домой в Германию.

При этом девушка отметила, что у ее парня возникли проблемы во время общения с пограничниками, поскольку английский не его родной язык. Когда же она предложила помочь ему с переводом или вызвать другого переводчика, ей в этом отказали. Теперь Тайлер готовится подать в суд на правительство США.

Похожий инцидент произошел с еще одной немецкой туристкой, Джессикой Бреше, которую остановили на пограничном переходе Тихуаны 25 января, после чого она провела более шести недель взаперти, в том числе более недели в одиночной камере.

Тем временем, туристка из Уэльса Бекки Берк  провела почти три недели в центре содержания под стражей на канадской границе, а канадка Жасмин Муни, актриса и предприниматель с рабочей визой, задержанная на границе Тихуаны, провела 12 дней под стражей.

Многие задержанные сообщили, что им так и не объяснили, почему их взяли под стражу, даже после того, как они предложили добровольно вернуться домой.

В свою очередь директор некоммерческой организации American Friends Service Committee, которая помогает мигрантам, Педро Риос признался, что за больше, чем 20 лет работы на границе он никогда не видел, чтобы путешественники из Западной Европы и Канады были задержаны таким образом.

Читайте также на портале "Комментарии" — это может привести к задержке авиарейса: от чего просят отказаться туристов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://apnews.com/article/border-tourists-german-canadian-detention-immigration-408cd27338e8065268fabc835f8b0c34
Теги:

Новости

Все новости