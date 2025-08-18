Европейские союзники в панике: что может произойти во время встречи Трампа и Зеленского в США

Встреча в Белом доме президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского созывается с невиданной поспешностью – впервые со времён перед войной в Ираке. Европейский союзники Киева пытаются оперативно реагировать, выступая адвокатами Украины, но опасаются, что в Белом доме может повториться скандал с февральской встречей украинского и американского президентов. Об этом пишет "The New York Times", со ссылкой на европейского дипломата.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на собеседника СМИ отмечает, что основной страх союзников заключается в повторении февральского скандала, когда Дональд Трамп публично поссорился с Владимиром Зеленским, заявив, что Украина "не имеет карт на руках" в войне с Россией.

"Один высокопоставленный европейский дипломат, пожелавший анонимности, признал, что среди союзников царит ощущение паники. Так быстро, как нынешняя встреча, не собиралась ни одна другая — со времён перед войной в Ираке", – говорится в публикации.

При этом журналисты приводят слова госсекретаря США Марко Рубио, который в интервью в воскресенье на канале CBS в программе Face the Nation опроверг, что европейцы едут в Вашингтон как "охранники" Зеленского, подчеркнув, что лидеров пригласили сами американцы после ряда совместных консультаций.

Европейские союзники опасаются, что Трамп, отказавшись от идеи прекращения огня как предпосылки мира, фактически играет на руку Путину.

Путин не скрывает: мира он хочет лишь тогда, когда достигнет своих военных целей.

Как акцентирует издание, это делает любое мирное соглашение маловероятным. Тем не менее, когда лидеры соберутся в Белом доме в понедельник, они будут обсуждать не только границы, но и гарантии безопасности для Украины — вплоть до возможного миротворческого контингента.

