Европейские СМИ: подсанкционный Александр Манолев может получать сверхдоходы от работы с МОУ

Журналисты издания EUReporter нашли доказательства, что семья бывшего заместителя министра экономики Болгарии Александра Манолева, на которого США в 2021 году наложили санкции за значительную коррупцию и включили в "Список Магнитского", якобы заключила контракты с украинским "Агентством оборонных закупок" на почти 400 миллионов Евро.

Александр Манолев

Издание отмечает, что в 2021 году на Александра Манолева, его жену и детей и еще 4 болгарских политиков были наложены санкции Госдепа США.

Авторы материала отмечают, что сейчас семья Манолева не может открывать счета в банках и заниматься предпринимательской деятельностью. В то же время оказалось, что Румыния и Украина якобы позволяют Манолеву получать прибыль от торговли оружием.

EUReporter утверждает, что год назад отец Манолева – Димитар (на которого не были наложены санкции США) приобрел болгарскую компании “BULGARIAN INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT” (“BIEM”).

Как отмечают журналисты, из-за старых связей у Минэкономики Болгарии, Манолев мог заставить государственный боеприпасный завод "ВМЗ" подписать несколько контрактов с "BIEM". С большой вероятностью, Манолев, пытаясь скрыть свое личное участие (чтобы не навредить отношениям с Россией) и обходя санкционную политику Минобороны Украины (МОУ не имеет права заключать соглашения с компаниями, владельцы или аффилированные лица которых находятся под санкциями, особенно США), мог решить поставлять продукцию ВМЗ через румынского государственного посредника "Romarm".

Авторы материала отмечают, что румынская государственная компания не заключает контракты с санкционными компаниями.

Обращается внимание, что 4 апреля 2024 года "Агентство оборонных закупок" и "Romarm" подписывают 2 контракта на поставку одноразовых гранатометов на 104,8 миллионов евро. Впоследствии значительная сумма аванса была спрятана от "Агентства" на "Romarm", а оттуда на "BIEM".

Как доказательство журналисты предоставляют копию экспортной лицензии Болгарии:

В материале отмечается, позже, "Romarm" и "Агентство" якобы заключили еще несколько контрактов на те же гранатометы на несколько миллионов евро. По состоянию на сегодняшний день, тандем "BIEM" — "Romarm" заключили контрактов с "Агентством оборонных закупок" на 395 миллионов евро; по некоторым контрактам "Агентство" имело предложения по более низкой цене от других поставщиков. Журналисты считают, что, учитывая доходность оборонных поставок между 10%-15%, семья подсанкционного политика Манолева может получить около 40-60 млн. евро доходов.



